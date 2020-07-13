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13.07.2020 18:07

Сотрудничество между Китаем и арабскими странами развивается продуктивно

На днях Китай и арабские страны провели онлайн-форум на тему "Сотрудничество между Китаем и странами Ближнего Востока в условиях эпидемии COVID-19: традиционная дружба и совместное создание прекрасного будущего". Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", участники мероприятия обменялись мнениями по противоэпидемической работе и совместно разработали план сотрудничества в постэпидемическую эпоху.
Участники онлайн-форума совместно разработали план сотрудничества в постэпидемическую эпоху. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Участники онлайн-форума совместно разработали план сотрудничества в постэпидемическую эпоху. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Участники онлайн-форума совместно разработали план сотрудничества в постэпидемическую эпоху. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Участники форума единодушно назвали противоэпидемическое сотрудничество между Китаем и арабскими странами примером международной координации. Председатель КНР Си Цзиньпин провел пять телефонных разговоров с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Египта, в которых стороны обсудили вопросы сотрудничества в противостоянии эпидемии. Арабские страны своевременно предоставили Китаю материальные средства для борьбы с пандемией. Китайская сторона также, по мере своих возможностей, оказала им максимальную поддержку и помощь.

По сообщению специального посланника правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюня, на сегодня Китай предоставил странам Ближнего Востока свыше миллиона тестов для выявления коронавируса, 13 миллионов защитных масок и другие противоэпидемические средства. Китай с 22 странами и регионами Ближнего Востока провел видео-конференции специалистов, направил в 8 стран группы медиков. Китай также продолжает сотрудничество с ОАЭ, запустив третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Сейчас перед Китаем и арабскими странами стоят две основные задачи: сдерживание и контроль эпидемии и восстановление производства и работы. Если стороны смогут найти возможности для сотрудничества в таких новых сферах, как электронная коммерция, онлайн-образование, дистанционная медицина, то смогут найти новые точки экономического роста, также содействовать стабильному развитию сотрудничества между Китаем и арабскими странами. Кроме того, сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь" будет играть важную роль в противостоянии эпидемии и содействии возобновлению экономики Китая и арабских стран.

Кроме того, Китай и арабские страны защищают беспристрастность и справедливость международного сообщества. Стороны стремятся к мультилатерализму, прилагают совместные усилия по совершенствованию глобального управления. Бывший специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку У Сыкэ почеркнул, что, несмотря на то, что в мире много неопределенных факторов, но дружественное сотрудничество между Китаем и арабскими странами должно стать одним из самых продуктивных в мире.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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