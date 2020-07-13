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13.07.2020 07:40
Рубрика: В мире

Сотрудники дорожной службы Кореи спровоцировали ДТП во время проверки камеры

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Сотрудники Корпорации автомобильных дорог и транспорта Республики Корея (КАДТ) во время тестирования камеры наблюдения устроили ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Действия специалистов вызвали большую критику со стороны корейцев, которые отметили, что все могло быть гораздо хуже.

Как сообщил корейский телеканал YTN, в специальной зоне, прилегающей к школе и детскому саду, была установлена новая камера контроля скорости и соблюдения сигнала светофора. Для ее проверки представители компании - производителя камеры стали осуществлять тесты, которые проводились в ночное время. Для этого на трех машинах сотрудники компании специально проезжали перед камерой на красный свет светофора и с нарушением скоростного режима, а находящиеся радом два служащих КАДТ фиксировали результаты.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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ДТП случилось, когда через перекресток попытался проехать обычный автомобиль, водитель которого ничего не знал об эксперименте. На видеорегистраторе машины видно, как по мере приближения к перекрестку впереди на красный свет проносятся на большой скорости две машины, после чего автомобиль обычного водителя, пропустив их, попытался проехать сам. Но в это время в него врезалась другая "тестовая" машина, которая ехала с другой стороны. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

В ходе начатого полицией расследования представители КАДТ сначала утверждали, что они приняли меры предосторожности, чтобы предупредить об "эксперименте", однако быстро выяснилось, что это совсем не так. Перед перекрестком не было вообще никаких указателей и предупреждений. Кроме того, в таких случаях необходимо перекрывать движение на трассе. На видеозаписи пострадавшей машины видно, что никаких предупреждений не было.

Полиция также выяснила, что в общей сложности шесть машин компании-производителя камеры в течение трех часов катались через перекресток, нарушая правила, за чем спокойно наблюдали сотрудники КАДТ. В итоге случилось, что и должно было произойти при подобном подходе. В настоящий момент КАДТ и компания-производитель оборудования выясняют, кто должен нести ответственность за инцидент.

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На виновников ДТП обрушился град критики со стороны общественности, при этом львиная доля досталась именно государственной Корпорации, которая отвечает за создание инфраструктуры для безопасного движения.

Отметим, что недавно поезд метрополитена в Сеуле превысил скорость и врезался в состав, который стоял на станции. Никто не серьезно пострадал, но движение пришлось остановить. Согласно данным предварительного расследования, машинист состава увлекся общением по мобильному телефону и не увидел сигнал, который предписывал сбросить скорость и остановиться. После происшествия машинистов сеульского метрополитена обязали оставлять в офисах свои телефоны и работать без них.

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