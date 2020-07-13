Совбез: Падение нефтяных цен - самый значимый шок для экономики страны

Падение нефтяных цен - это самый значимый по своему эффекту шок для отечественной энергетики и экономики страны в силу зависимости от экспорта углеводородов. Об этом в интервью информагентствам и "Российской газете" рассказал помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.

"В условиях существенного снижения потребности мировой экономики в энергоресурсах эта проблема носит глобальный характер и для ее решения необходимы совместные усилия с зарубежными партнерами. В том числе такие, как недавнее соглашение "ОПЕК плюс" о сокращении добычи нефти, которое оказало позитивное влияние на котировки цен на мировых рынках нефти", - подчеркнул Абелин.

Главная же задача, по его словам, - обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему жизненному циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс. Как отметил помощник секретаря Совбеза, от ритмичной, стабильной работы ТЭК зависит деятельность самых разных секторов экономики. Поэтому, по его мнению, нужно сохранить надежность этих кооперационных, производственных связей и ни в коем случае не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны. И конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора. При этом, как подчеркнул Абелин, в условиях санкций со стороны США и их союзников в отношении отечественной энергетики нужно делать акцент на внедрении отечественных передовых технологий и, прежде всего, цифровых технологий.