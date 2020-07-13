Совбез РФ: Ежегодно природные явления наносят ущерб в размере 60 млрд рублей

По его данным, на территории страны за 2019 год зафиксировано около 900 опасных природных явлений, из которых 346 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. 2020 год не стал исключением и уже зафиксирован рост частоты повторяемости опасных гидрометеорологических явлений.
"Значительные негативные последствия, которые стали оказывать опасные гидрометеорологические явления на экономику страны и на нормальную жизнедеятельность населения, предопределили необходимость учета изменений климата в качестве одного из ключевых долговременных факторов безопасности России и тем самым обусловили необходимость совершенствования системы обеспечения гидрометеорологической безопасности", - отметил помощник секретаря Совбеза. По его словам, этот вопрос рассматривался межведомственной комиссией Совбеза по экологической безопасности, в состав которой входят представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Комиссия пришла к выводу, что сейчас, в первую очередь, требуется повышение эффективности функционирования системы наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических явлений, а также информирования об опасных природных и техногенных явлениях.
Для этого необходима модернизация и расширение наземной гидрометеорологической сети, увеличение количества пунктов государственной наблюдательной сети с учетом географических особенностей территории, а также дополнительное техническое оснащение современным оборудованием. В дальнейшем, как заметил представитель Совбеза, эти меры должны быть поддержаны развитием авиа- и космического компонентов национальной системы мониторинга и прогнозирования гидрометеорологических явлений.