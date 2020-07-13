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13.07.2020 13:46
Рубрика: Происшествия

Совбез РФ: Ежегодно природные явления наносят ущерб в размере 60 млрд рублей

Текст: Иван Егоров
Ежегодно прямой и косвенный экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, вызванных аномальными гидрометеорологическими явлениями, в целом по России составляет более 60 млрд рублей. Об этом в интервью информагентствам и "Российской газете" сообщил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.
Фото: Василий Семенов/ТАСС Фото: Василий Семенов/ТАСС
Фото: Василий Семенов/ТАСС

По его данным, на территории страны за 2019 год зафиксировано около 900 опасных природных явлений, из которых 346 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. 2020 год не стал исключением и уже зафиксирован рост частоты повторяемости опасных гидрометеорологических явлений.

Фото: Олег Богданов
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"Значительные негативные последствия, которые стали оказывать опасные гидрометеорологические явления на экономику страны и на нормальную жизнедеятельность населения, предопределили необходимость учета изменений климата в качестве одного из ключевых долговременных факторов безопасности России и тем самым обусловили необходимость совершенствования системы обеспечения гидрометеорологической безопасности", - отметил помощник секретаря Совбеза. По его словам, этот вопрос рассматривался межведомственной комиссией Совбеза по экологической безопасности, в состав которой входят представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Комиссия пришла к выводу, что сейчас, в первую очередь, требуется повышение эффективности функционирования системы наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических явлений, а также информирования об опасных природных и техногенных явлениях.

Для этого необходима модернизация и расширение наземной гидрометеорологической сети, увеличение количества пунктов государственной наблюдательной сети с учетом географических особенностей территории, а также дополнительное техническое оснащение современным оборудованием. В дальнейшем, как заметил представитель Совбеза, эти меры должны быть поддержаны развитием авиа- и космического компонентов национальной системы мониторинга и прогнозирования гидрометеорологических явлений.

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