Совбез РФ: Ежегодно природные явления наносят ущерб в размере 60 млрд рублей

Ежегодно прямой и косвенный экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, вызванных аномальными гидрометеорологическими явлениями, в целом по России составляет более 60 млрд рублей. Об этом в интервью информагентствам и "Российской газете" сообщил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.

По его данным, на территории страны за 2019 год зафиксировано около 900 опасных природных явлений, из которых 346 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. 2020 год не стал исключением и уже зафиксирован рост частоты повторяемости опасных гидрометеорологических явлений.

"Значительные негативные последствия, которые стали оказывать опасные гидрометеорологические явления на экономику страны и на нормальную жизнедеятельность населения, предопределили необходимость учета изменений климата в качестве одного из ключевых долговременных факторов безопасности России и тем самым обусловили необходимость совершенствования системы обеспечения гидрометеорологической безопасности", - отметил помощник секретаря Совбеза. По его словам, этот вопрос рассматривался межведомственной комиссией Совбеза по экологической безопасности, в состав которой входят представители всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Комиссия пришла к выводу, что сейчас, в первую очередь, требуется повышение эффективности функционирования системы наблюдения, оценки и прогноза опасных гидрометеорологических явлений, а также информирования об опасных природных и техногенных явлениях.

Для этого необходима модернизация и расширение наземной гидрометеорологической сети, увеличение количества пунктов государственной наблюдательной сети с учетом географических особенностей территории, а также дополнительное техническое оснащение современным оборудованием. В дальнейшем, как заметил представитель Совбеза, эти меры должны быть поддержаны развитием авиа- и космического компонентов национальной системы мониторинга и прогнозирования гидрометеорологических явлений.