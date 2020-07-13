Совбез: Россия лучше других стран подготовилась к шоку после пандемии

Россия была лучше подготовлена к возникшему шоку после пандемии COVID-19 по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к экономически развитым. Об этом в интервью информагенствам и "Российской газете" рассказал помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.

По его словам, низкий уровень внешнего государственного и частного долга, накопленные финансовые ресурсы Фонда национального благосостояния позволяют существенно сгладить негативное влияние текущей глобальной экономической ситуации, в том числе в части сохранения достаточного уровня устойчивости национальной валюты. При этом, как отметил Абелин, оперативно заключенное в рамках ОПЕК++ соглашение о сокращении добычи нефти оказало позитивное влияние на котировки мировых цен на нефть. Уже сейчас нефтяные цены приблизились к прогнозному уровню, обеспечивающему бездефицитное исполнение запланированного бюджета страны.

"В целом принятые решения, а также оперативность их реализации позволили сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции", - подчеркнул помощник секретаря Совбеза.

Он также рассказал, что для дальнейшей минимизации негативного ее влияния в "пост-карантинный" период на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по безопасности в экономической и социальной сфере были выработаны рекомендации Правительству и Банку России по реализации целого ряда мер, что позволит снизить угрозы экономической безопасности, связанные с глобальным экономическим кризисом в условиях продолжающегося санкционного давления США и их союзников в отношении нашей страны.