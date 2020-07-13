Совбез: Россия лучше других стран подготовилась к шоку после пандемии

Новости

Ученые БГУ разработали многофункциональные "умные окна" 13:40
В Туле возбуждено дело по пожару, унесшему жизнь трех человек 13:37
ФСБ предотвратила серию терактов в Ростовской области 13:34
В Москве произошла поножовщина 13:32
В Якутске при взрыве парового котла погиб человек 13:26
Стал известен райдер артистов "Славянского базара в Витебске" 13:20
В МВД предложили использовать маркировку для борьбы с контрафактом 12:54
Фото: АК-74 с необычным усовершенствованием замечен в Сирии 12:51
Летний сад начнет принимать посетителей с 15 июля 12:49
Kia привезет минивэн Carnival в Россию 12:49
Режим самоизоляции в Свердловской области продлили до 20 июля 12:47
Экс-директор соцучреждения пойдет под суд после изнасилования девочки 12:45
Лукашенко анонсировал программу модернизации и возведения 18 мостов 12:44
В Германии спецназ и вертолеты ищут местного Рэмбо 12:42
Мэрия Краснодара перешла на удаленную работу из-за COVID-19 12:34
В Крыму определили нового подрядчика мемориала на станции Сирень 12:22
Путин: Без активного развития экономики "болото вокруг будет хлюпать" 12:19
Валаамский монастырь начинает принимать паломников и туристов 12:13
Нижегородка перевела мошеннику с сайта знакомств 3,6 миллиона 12:12
Экс-депутату Анатолию Быкову предъявлено еще одно обвинение 12:06
В Москве у наркодилера изъяли почти 2 килограмма наркотиков 12:06
Путин: Местные власти должны уделять больше внимания развитию спорта 12:03
Вышел русский тизер четвертого сезона "Рассказа служанки" 12:00
Чернышенко: К 2030 году 97% домохозяйств надо обеспечить интернетом 11:52
Иммунолог назвал три варианта, как можно не заболеть COVID-19 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 12:39
Рубрика: Власть

Совбез: Россия лучше других стран подготовилась к шоку после пандемии

Текст: Иван Егоров
Россия была лучше подготовлена к возникшему шоку после пандемии COVID-19 по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к экономически развитым. Об этом в интервью информагенствам и "Российской газете" рассказал помощник секретаря Совета безопасности России Александр Абелин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, низкий уровень внешнего государственного и частного долга, накопленные финансовые ресурсы Фонда национального благосостояния позволяют существенно сгладить негативное влияние текущей глобальной экономической ситуации, в том числе в части сохранения достаточного уровня устойчивости национальной валюты. При этом, как отметил Абелин, оперативно заключенное в рамках ОПЕК++ соглашение о сокращении добычи нефти оказало позитивное влияние на котировки мировых цен на нефть. Уже сейчас нефтяные цены приблизились к прогнозному уровню, обеспечивающему бездефицитное исполнение запланированного бюджета страны.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Путин предложил включить в нацпроекты меры по восстановлению экономики

"В целом принятые решения, а также оперативность их реализации позволили сохранить устойчивость функционирования российской экономики и не допустить реализации угроз экономической безопасности страны в период критической фазы прохождения пандемии коронавирусной инфекции", - подчеркнул помощник секретаря Совбеза.

Он также рассказал, что для дальнейшей минимизации негативного ее влияния в "пост-карантинный" период на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по безопасности в экономической и социальной сфере были выработаны рекомендации Правительству и Банку России по реализации целого ряда мер, что позволит снизить угрозы экономической безопасности, связанные с глобальным экономическим кризисом в условиях продолжающегося санкционного давления США и их союзников в отношении нашей страны.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Иммунолог назвал три варианта, как можно не заболеть COVID-19
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
В Нижегородской области завели дело после падения самолета Ан-2
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации