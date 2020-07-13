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13.07.2020 15:37
Рубрика: Происшествия

Спецназ ФСБ уничтожил в Ростовской области главаря ячейки "ИГ"

Текст: Иван Егоров

Спецназ ФСБ уничтожил в Ростовской области главаря ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". Кроме того задержаны остальные пять членов бандгруппы, которая готовила нападения на сотрудников полиции и планировала теракты в медицинских и учебных заведениях.

Фото: www.youtube.com
Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Ростовской области

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в состав террористической ячейки входили шесть жителей Ростовской области из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Как отметили в ЦОС, при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области он открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецподразделения ФСБ России. После чего привел в действие самодельное взрывное устройство и получил ранения, не совместимые с жизнью. Судя по кадрам оперативного видео, взрыв был такой мощности, что на его месте образовалась воронка. Рядом оперативники обнаружили еще одно готовое к применению СВУ большой мощности.

Далее показаны кадры задержания остальных участников бандитской ячейки. "Захват, захват!", отдаю команду в машине оперативникам. После чего люди в штатском подбегают к злоумышленнику и моментально укладывают его на землю. Далее показаны задержания на строительной площадке, где работали сторонники "ИГ", а также обыски и задержание в квартире, где были обнаружены патроны к автомату и граната. Кроме того, как отметили в ЦОС ФСБ, в результате обысков по адресам проживания задержанных и осмотра места происшествия обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотики.

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет. Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ: статей 205 "Террористический акт", 222 "Незаконный оборот оружия" и 317 - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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