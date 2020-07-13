Спрос на ипотеку в июне оказался на треть выше прошлогоднего

Объемы выдачи ипотеки в России по итогам июня и первого полугодия в целом выросли, сообщает ДОМ.РФ.

В первом полугодии было выдано 603 тысячи ипотечных кредитов (на 5% больше, чем за аналогичный период 2019 года) на общую сумму 1,4-1,5 трлн рублей (на 15% больше, чем годом ранее).

Рост объемов жилищных кредитов стимулировала, в первую очередь, программа ипотеки с господдержкой. Уже в мае рынок начал восстанавливаться, а в июне было выдано на 23% больше ипотечных кредитов (115-120 тысяч), чем в июне 2019 года, общая сумма кредитов (270-280 млрд рублей) превысила прошлогоднюю на 29%. Около трети кредитов было выдано в рамках госпрограммы. Также на рост объемов кредитования повлияла реализация отложенного спроса из-за сложностей с оформлением документов на недвижимость в апреле-мае.

По оценке ДОМ.РФ ставки по ипотеке в среднем в 2020 году составят 7,5-7,8%. По итогам года будет выдано 1,1-1,3 млн ипотечных кредитов, из которых 490 тысяч - для покупки жилья на первичном рынке.