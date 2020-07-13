Театр "Кремлевский балет" откроет юбилейный сезон 6 сентября

Свой тридцатый по счету сезон театр "Кремлевский балет" планирует начать 6 сентября. Не нарушая традиций, в День города на сцене вновь зазвучит музыка Чайковского.

"Сейчас мы постепенно возвращаемся в привычный рабочий режим. Надеемся, что сможем открыть сезон по традиции ко Дню города Москвы - 6 сентября. Вновь зазвучит музыка Чайковского, его "Лебединое озеро", - сообщил директор театра Николай Троицкий.

По его словам, вынужденный простой, вызванный четырехмесячной изоляцией из-за пандемии коронавируса, не отразился на физической форме артистов, и они постепенно возвращаются к привычному репетиционному графику.

"У нас 70 артистов и 10 административных работников. Все они очень ответственные, они - лицо Кремля. Артисты ежедневно разминались в самоизоляции, и сейчас в классе видно, что они не потеряли форму", - приводит словам Троицкого ТАСС.

Однако репетиции проводятся по-новому: артистам выдают маски и перчатки, а в репетиционных залах появились точки, определяющие нахождение артистов на расстоянии 1,5-2 метра.

Официальное празднование юбилея "Кремлевский балет" отложил на вторую половину сезона - после Нового года театр обещает порадовать новой премьерой.

А в сентябре на сцене Государственного Кремлевского дворца зрители увидят спектакли "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Тысяча и одна ночь" и "Баядерка". В октябрьской афише планируются "Аленький цветочек", "Фигаро" и "Чиполлино".