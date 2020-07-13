Удаленное взаимодействие людей друг с другом является сложным с психологической точки зрения, показало исследование лаборатории Human Factor Labs. Ученые проанализировали 13 команд из двух человек. Например, показатели, связанные со стрессом и переутомлением, при онлайн-звонках гораздо выше, чем при личном взаимодействии.

Для решения этих проблем в Microsoft Teams станут доступны две новые функции: "Совместный режим" (Together mode), который использует технологию сегментации искусственного интеллекта (ИИ) для цифрового размещения участников в общем фоновом режиме, а также "Динамический вид" (Dynamic view), позволяющий персонализировать вид в соответствии с потребностями пользователя.

В режиме Together Mode участники будто бы находятся в одной цифровой комнате. Технология сегментации на базе искусственного интеллекта перемещает аватар участника на общий фон. Например, для проведения школьных занятий может использоваться фон с аудиторией, в которой проходит "лекция", а для виртуальных собраний фон с круглым столом, за которым сидят все участники конференции. Сейчас эта функция находится в режиме тестирования, а для всех пользователей она появится уже в августе.

Благодаря Dynamic View появилась возможность показывать материалы для совместной работы и самих участников встречи на одном экране. Она позволяет вывести до 49 человек одновременно на экран собрания. Кроме того, теперь можно создавать виртуальные комнаты и разбивать участников на несколько отдельных групп.

Участники онлайн-конференции могут говорить и на разных языках - Microsoft включила в Teams субтитры с переводом. ИИ будет переводить конференцию в режиме реального времени. Позже вендор запустит текстовую расшифровку собраний, а файл с полной стенографией конференции автоматически сохранится во вкладке чата для каждой конкретной встречи.

В мобильном приложении Teams компания внедрит поддержку голосового помощника Cortana. Его можно попросить набрать тому или иному пользователю, подключить человека к запланированной встрече, а также надиктовывать сообщения и отправлять их в чат.