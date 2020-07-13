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13.07.2020 12:26
Рубрика: Экономика

Телефоны с видеосвязью предоставят инвалидам как средство реабилитации

Текст: Елена Манукиян
Граждане с инвалидностью смогут получать современные телефоны с видеосвязью в рамках программ реабилитации, сообщили в Минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, если раньше инвалиды с нарушением слуха обеспечивались телефонами лишь с функцией приема и вывода информации в текстовом формате, то теперь такие граждане смогут бесплатно получать телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи, что позволит им взаимодействовать в формате видеозвонков.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Мы работаем в тесном контакте с экспертным сообществом в области реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями, чтобы бесплатные программы реабилитации включали в себя современные, удобные и отвечающие требованиям времени средства", - сказал министр.

В Минтруде также рассказали, что благодаря актуализации классификации технических средств реабилитации, в перечень добавлены протезы с микропроцессорным управлением.

Например, такой протез голени с модулем стопы автоматически корректирует положение сустава, реагируя на движение ноги. При этом протезы нижних конечностей будут изготавливаться сразу для постоянного использования с возможностью замены приемных гильз, что позволит не подбирать временные лечебно-тренировочные протезы, а сразу получить многофункциональный.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Более того, для граждан с диагнозом буллезный эпидермолиз теперь появится возможность вносить специальную одежду в индивидуальную программу реабилитации или абилитации и получать ее бесплатно. Вводится дифференция количества абсорбирующего белья для детей с учетом их возрастных особенностей

"Необходимые изменения в нормативную базу подготовлены и прошли согласование, сейчас соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте России", - следует из пресс-релиза Минтруда.

Ранее Минтруд упростил порядок замены средств технической реабилитации для граждан с инвалидностью. Кресла-коляски с электроприводом и аппараты на нижние конечности и туловище (ортезы) теперь не нужно будет направлять на экспертизу перед заменой.

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