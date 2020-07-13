Ученики помогут своей школе выиграть 2 миллиона рублей

Как ученик может помочь своей школе выиграть 2 миллиона рублей? При этом решить реальные практические задачи от ведущих компаний? А еще "прокачать" креативность и командную работу? Все это будет доступно ребятам - участникам всероссийского конкурса "Большая перемена".

Для них стартовал этап решения кейсов. Школьники смогут собрать свою проектную команду - позвать в нее друзей, одноклассников и даже любимого учителя. Вместе устроить "мозговой штурм" и побороться за серьезные призы.

- Всего подготовлены 58 кейсов. Это практические задания, посвященные какой-либо отраслевой проблеме, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. -Кому-то из участников понадобится создать схему или модель, кто-то разработает концепцию развития проекта или бизнес-план, а кто-то проявит свои творческие таланты.

Какие конкретно задачи стоят перед ребятами? К примеру, школьники смогут спроектировать транспортную инфраструктуру будущего, разработать технологии защиты от киберугроз, предложить новый полезный цифровой сервис для "умного" города. А еще - смоделировать новое городское арт-пространство или навык для голосового помощника, и даже придумать, как колонизировать Луну.

- Нашим участникам предстоит придумать, как преобразовать мир в том направлении, которое они выбрали, - рассказала директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана Патрикеева. - К созданию кейсов подключилось более 30 партнеров конкурса. Среди них - Сбербанк, Mail.ru Group, "Роскосмос", Ростелеком, Арт-кластер "Таврида", Кружковое движение НТИ, Агентство стратегических инициатив и другие.

В первом этапе конкурса участвовали более миллиона ребят. Каждый участник, который прошел во второй этап решения кейсов, сможет собрать команду до пяти человек, рассказала координатор проекта "Большая перемена" Наталия Мандрова.

- Также капитан может подключить к работе педагога из школы или секции дополнительного образования, которому ребенок доверяет, к чьему мнению прислушивается. В финале конкурса будут определены топ-20 школ, которые получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Причем решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с финалистами конкурса, - отметила она.

В полуфинал конкурса выйдут 6000 лучших участников командного состязания. Полуфиналы пройдут в регионах в сентябре, а финал конкурса состоится в октябре 2020 года. Победителей ждут призы - 10-классники получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в вузах и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в университеты, ученики 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей на образование или покупку образовательных гаджетов, все 1200 финалистов получат путевки в "Артек", а педагоги, подготовившие финалистов, смогут пройти обучение в ведущих образовательных центрах страны.

Справка "РГ"

"Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Этап решения кейсовых заданий пройдет на официальном сайте конкурса "Большаяперемена.онлайн" до 22 июля 2020 года.