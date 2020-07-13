Ученые БГУ разработали многофункциональные "умные окна"

Изобретение, созданное под руководством Валерия Лапаника, сообщается на сайте вуза, "не имеет аналогов на постсоветском пространстве". Правда, уточняют авторы "умных окон", схожая технология известна в Китае, но там она значительно дороже и уступает белорусскому образцу по долгосрочности применения.
Речь идет, поясняют ученые, о создании "жидкокристаллических панелей, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот". А управляются такие окна переменным электрическим полем, поступающим из специального блока. "Он подает необходимый сигнал для переключения панели из одного состояния в другое", - рассказали в БГУ.
Словом, считают изобретатели, их можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Во-первых, инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения. Во-вторых, она частично блокирует и инфракрасные потоки. Это и позволяет пользователю отказаться от привычных жалюзи.
Кроме того, разработка может служить информационным табло, заменяя привычные ценники в торговых центрах. А операторам она позволит дистанционно изменять стоимость и наименование товара по всей торговой сети с централизованного блока управления на компьютере.
Но и на этом не ограничиваются способности новинки ученых. Она готова служить и в качестве автомобильного солнцезащитного козырька, или табло на панели управления. При попадании солнечного света, поясняют разработчики, происходит автоматическое затемнение места на козырьке, куда направлен взгляд водителя. А работа этой функции поддерживается за счет электроники, отслеживающей положение глаз, и программного блока управления.
Следует отметить и долговечность подобных окон, которая превышает десять лет, их повышенную устойчивость к перепадам температур и экономное потребление электричества. А область применения "умных окон" может быть расширена за счет использования их внутри офисных помещений и даже в самолетах.