Ученые БГУ разработали многофункциональные "умные окна"

Отказаться от штор и жалюзи в оконных пространствах позволяет разработка белорусских ученых из Института прикладных физических проблем БГУ.

Изобретение, созданное под руководством Валерия Лапаника, сообщается на сайте вуза, "не имеет аналогов на постсоветском пространстве". Правда, уточняют авторы "умных окон", схожая технология известна в Китае, но там она значительно дороже и уступает белорусскому образцу по долгосрочности применения.

Речь идет, поясняют ученые, о создании "жидкокристаллических панелей, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных переходят в матовые и наоборот". А управляются такие окна переменным электрическим полем, поступающим из специального блока. "Он подает необходимый сигнал для переключения панели из одного состояния в другое", - рассказали в БГУ.

Словом, считают изобретатели, их можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Во-первых, инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения. Во-вторых, она частично блокирует и инфракрасные потоки. Это и позволяет пользователю отказаться от привычных жалюзи.

Кроме того, разработка может служить информационным табло, заменяя привычные ценники в торговых центрах. А операторам она позволит дистанционно изменять стоимость и наименование товара по всей торговой сети с централизованного блока управления на компьютере.

Но и на этом не ограничиваются способности новинки ученых. Она готова служить и в качестве автомобильного солнцезащитного козырька, или табло на панели управления. При попадании солнечного света, поясняют разработчики, происходит автоматическое затемнение места на козырьке, куда направлен взгляд водителя. А работа этой функции поддерживается за счет электроники, отслеживающей положение глаз, и программного блока управления.

Следует отметить и долговечность подобных окон, которая превышает десять лет, их повышенную устойчивость к перепадам температур и экономное потребление электричества. А область применения "умных окон" может быть расширена за счет использования их внутри офисных помещений и даже в самолетах.