Ученые смогли определить коронавирус по голосу пациента

Инфекционные болезни влияют на весь организм, в частности, они меняют тон, громкость и другие характеристики голосов. К такому выводу пришли американские ученые Массачусетского технологического института. Они обнаружили изменения в голосе людей, которые бессимптомно перенесли коронавирус COVID-19. Причем изменения оказались настолько тонкие, что люди не обращали на них внимание.

Глава научной группы Томас Кватиери и ранее руководил исследованиями в этой области, а с началом пандемии задался вопросом, могут ли "вокальные" биомаркеры существовать и у заразившихся коронавирусом? Судя по первичным симптомам болезни - когда человек испытывает трудности с дыханием, у него возникают сухой кашель, одышка, - это вполне реально. Воспаление в дыхательной системе влияет на интенсивность выдыхания воздуха, когда больной говорит, этот воздух взаимодействует с сотнями других потенциально воспаленных мышц. Таким образом, меняются тон голоса, резонанс, громкость и так далее - а все эти параметры можно измерить и использовать как биомаркеры, решили ученые.

Во время экспериментов они тщательно сравнивали записи речей известных людей, заболевших Covid-19, но еще не проявлявших симптомов, с их же интервью, когда они точно были здоровы. Проанализировав записи с помощью компьютера, ученые выяснили, что действительно коронавирусная инфекция провоцирует напряжение мышц и затрудняет их движение, сокращается разнообразие звуковых сигналов. "Представьте, что эти речевые подсистемы - запястья и пальцы опытного пианиста; как правило, движения независимы и сложны, - объясняет ученый. - Теперь представьте, что запястья и пальцы будто бы слипаются и действуют как одно целое. Пианист уже не сможет играть сложные произведения". Точно также речевые движения заболевшего Covid-19 упрощались по сравнению с его речью до этого. Таким образом," вокальные" биомаркеры могут указывать, что человек заражен коронавирусом.