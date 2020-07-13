Новости

Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну 21:20
Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС 21:00
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами 20:53
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 20:47
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих 20:41
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии 20:41
Путин сократил численность центрального аппарата МВД 20:30
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире 20:17
Жительница Нидерландов продала старую вазу за 9 млн долларов 20:08
Ученые смогли определить коронавирус по голосу пациента 20:01
Крейсер "Петр Великий" поразил подлодку "неприятеля" ракето-торпедой 19:55
Капризов подписал контракт с клубом "Миннесота" 19:37
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на православную церковь в Черногории 19:36
HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона 19:25
Романов подписал контракт с "Монреалем" 19:23
Гарвард подал в суд на правительство США из-за решения по иностранным студентам 19:21
Матвиенко поделилась впечатлениями от работы наставником конкурса "Лидеры России" 19:04
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 18:53
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие" 18:41
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку 18:29
Госдума рассмотрит проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму 18:29
В результате наводнений в Японии погибли 72 человека 18:25
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки 18:21
Украинский ЗАЗ опроверг новость о производстве Lada 18:20
Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 20:01
Рубрика: Общество

Ученые смогли определить коронавирус по голосу пациента

Текст: Юрий Медведев

Инфекционные болезни влияют на весь организм, в частности, они меняют тон, громкость и другие характеристики голосов. К такому выводу пришли американские ученые Массачусетского технологического института. Они обнаружили изменения в голосе людей, которые бессимптомно перенесли коронавирус COVID-19. Причем изменения оказались настолько тонкие, что люди не обращали на них внимание.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса

Глава научной группы Томас Кватиери и ранее руководил исследованиями в этой области, а с началом пандемии задался вопросом, могут ли "вокальные" биомаркеры существовать и у заразившихся коронавирусом? Судя по первичным симптомам болезни - когда человек испытывает трудности с дыханием, у него возникают сухой кашель, одышка, - это вполне реально. Воспаление в дыхательной системе влияет на интенсивность выдыхания воздуха, когда больной говорит, этот воздух взаимодействует с сотнями других потенциально воспаленных мышц. Таким образом, меняются тон голоса, резонанс, громкость и так далее - а все эти параметры можно измерить и использовать как биомаркеры, решили ученые.

Во время экспериментов они тщательно сравнивали записи речей известных людей, заболевших Covid-19, но еще не проявлявших симптомов, с их же интервью, когда они точно были здоровы. Проанализировав записи с помощью компьютера, ученые выяснили, что действительно коронавирусная инфекция провоцирует напряжение мышц и затрудняет их движение, сокращается разнообразие звуковых сигналов. "Представьте, что эти речевые подсистемы - запястья и пальцы опытного пианиста; как правило, движения независимы и сложны, - объясняет ученый. - Теперь представьте, что запястья и пальцы будто бы слипаются и действуют как одно целое. Пианист уже не сможет играть сложные произведения". Точно также речевые движения заболевшего Covid-19 упрощались по сравнению с его речью до этого. Таким образом," вокальные" биомаркеры могут указывать, что человек заражен коронавирусом.

Общество Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Научный подход с Юрием Медведевым

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии
Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет