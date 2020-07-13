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Умер легендарный барабанщик Джо Поркаро

Новости
    13.07.2020, 16:57
Текст:   Олег Усков

Заслуженный американский барабанщик Джо Поркаро скончался в возрасте 90 лет.

Столь печальное для опытных меломанов известие прозвучало в соцсетях сына музыканта - 62-летнего Стивен Поркаро, клавишника и вокалиста и небезызвестного проекта Toto.

Как отметил Стив, патриарх мирно отошел во сне.

Джозеф Томас Поркаро родился в 1930 году в Коннектикуте. Сессионным участником группы своих сыновей Toto стал в 1977-м. Как перкуссионист, главным образом - это его маримба звучит на самой прославленной композиции коллектива - Africa.

Плюс в разное время музыкант записывался с Натали Коул, Стэном Гетцем, Доном Эллисом, Мадонной, The Monkees (в песне Just a Game), Pink Floyd (Bring the Boys Back Home из The Wall), Фрэнком и Нэнси Синатрами, Донной Саммер, Барброй Стрейзанд, Полом Анкой, Джо Кокером (You Can Leave Your Hat On), Ричардом Марксом и так далее, так далее.

Свой единственный сольный альбом - Better Off Back Then - Джо выпустил в 2002-м.

Барабанщик пережил своих сыновей Джеффа (умер в возрасте 38 лет в 1992 году) и Майка (2015-й, 59 лет).

Дочь Джо, Джолин Поркаро-Дадди, стала актрисой, а его внуки Чейз и Пейдж Дадди создали электронный дуэт Xylø.

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