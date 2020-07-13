Уплата налогов в срок может разорить четверть торговых центров

С просьбой об отсрочке уплаты налогов за 2020 год и других мерах поддержки отрасли вновь обратился в правительство Российский совет торговых центров.

С 1 июля завершен мораторий на взыскание задолженности по налогам, отмечают в РСТЦ. Налоговая служба уже разослала требования о погашении задолженностей. "Соответственно, в конце июля будет проходить массовое списание налогов в значительных объемах; возможны также блокировки счетов, и, как следствие, начнутся закрытия торговых центров - теперь уже без таких внешних причин, как пандемия", - говорится в письме.

По расчетам Совета, ТЦ должны заплатить 52 млрд рублей в качестве налога на добавленную стоимость, 24 млрд рублей налога на имущество, 15 млрд рублей налога на прибыль и 4 млрд рублей - единого социального налога. Вместе с тем отрасль в целом не имеет таких средств. Непродовольственная торговля во всех регионах РФ была закрыта как минимум два месяца, в значительной части регионов в ТЦ сейчас работают только магазины с товарами первоочередного спроса, занимающие не более 10-15% арендной площади. С учетом предоставления скидок арендаторам все поступающие средства (10-20% от показателей прошлого года) направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии, подчеркивают в РСТЦ. Необходимость уплаты налогов в конце июля может привести к закрытию каждого четвертого торгового центра, отмечается в письме.

Владельцы ТЦ просят правительство полностью или частично перенести уплату налогов за нынешний год на 2021-й, а также учесть, что индустрия ТЦ не сможет без существенных потерь пройти период "мягкого запуска", в течение которого посещаемость и покупательная способность будут восстанавливаться далеко не сразу. Недополучение арендного дохода торговыми центрами продолжится как минимум год, считают в РСТЦ, поэтому торговые центры не смогут обойтись без поддержки государства: субсидий на осуществление текущей деятельности, льгот и отсрочек по федеральным и региональным налогам, а также скорейшего запуска непродовольственной торговли в ТЦ в тех регионах, где она по-прежнему под запретом.