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13.07.2020 12:42
Рубрика: В мире

В Германии спецназ и вертолеты ищут местного Рэмбо

Текст: Юрий Когалов
Фото: Yann SCHREIBER / AFP Фото: Yann SCHREIBER / AFP
Фото: Yann SCHREIBER / AFP

В Германии полиция уже вторые сутки разыскивает вооруженного мужчину, скрывающегося от стражей порядка в лесах Шварцвальда (земля Баден-Вюртемберг). К его поискам привлекли спецназ и вертолеты. Происходящее, как пишут местные СМИ, очень напоминает фильмы о Рэмбо.

Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK
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"Героем" новой истории стал некий Ив Рауш 31 года от роду. В воскресенье утром в полицию Оппенау поступило сообщение об одетом в камуфляж и вооруженном луком и стрелами мужчине, сидящем возле хижины к северу от города. Когда патруль приехал проверить эту информацию, Рауш умудрился разоружить четырех стражей порядка и скрыться в лесу, прихватив их табельные пистолеты.

Как стало известно местным СМИ, Рауш является гражданином Германии, не имеющим постоянного места жительства. В последнее время он обитал в той хижине, возле которой и был замечен проезжавшими мимо водителями. Бездомный мужчина неоднократно конфликтовал с полицией, в том числе из-за нарушений закона об оружии (по информации издания BILD, Рауш когда-то работал в охранной компании).

К его поискам в настоящее время привлечены более 100 агентов, спецназ, собаки и вертолеты. Полиция перекрыла некоторые дороги, установила контрольно-пропускные пункты и призывает водителей не подбирать попутчиков, а простых граждан оставаться дома до окончания операции.

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