В Германии спецназ и вертолеты ищут местного Рэмбо

В Германии полиция уже вторые сутки разыскивает вооруженного мужчину, скрывающегося от стражей порядка в лесах Шварцвальда (земля Баден-Вюртемберг). К его поискам привлекли спецназ и вертолеты. Происходящее, как пишут местные СМИ, очень напоминает фильмы о Рэмбо.

"Героем" новой истории стал некий Ив Рауш 31 года от роду. В воскресенье утром в полицию Оппенау поступило сообщение об одетом в камуфляж и вооруженном луком и стрелами мужчине, сидящем возле хижины к северу от города. Когда патруль приехал проверить эту информацию, Рауш умудрился разоружить четырех стражей порядка и скрыться в лесу, прихватив их табельные пистолеты.

Как стало известно местным СМИ, Рауш является гражданином Германии, не имеющим постоянного места жительства. В последнее время он обитал в той хижине, возле которой и был замечен проезжавшими мимо водителями. Бездомный мужчина неоднократно конфликтовал с полицией, в том числе из-за нарушений закона об оружии (по информации издания BILD, Рауш когда-то работал в охранной компании).

К его поискам в настоящее время привлечены более 100 агентов, спецназ, собаки и вертолеты. Полиция перекрыла некоторые дороги, установила контрольно-пропускные пункты и призывает водителей не подбирать попутчиков, а простых граждан оставаться дома до окончания операции.