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13.07.2020 09:27
Рубрика: В мире

В ЮАР вернули комендантский час и сухой закон

Текст: Владимир Шилов

Власти ЮАР вновь ввели комендантский час и запрет на продажу алкоголя из-за угрозы второй волны пандемии, передает BBC.

Президент страны Сирил Рамапоса считает подобные меры вполне оправданными, так как после ослабления карантина в мае в ряде регионов республики число выявленных случаев резко пошло вверх.

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"Для того, чтобы противостоять распространению инфекции, с 13 июля на территории всей страны восстанавливается комендантский час, он будет действовать с 21.00 до 04.00. Нам всем предстоит пережить сложные дни, недели и месяцы", - заявил Рамапоса в телевизионном обращении к нации. По его словам, от восстановления общенационального карантина решено отказаться, так как это нанесет удар по экономике.

По данным национального статистического бюро ЮАР, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 276 тысяч человек, более 4 тысяч - умерли.

В мире Африка ЮАР Пандемия коронавируса COVID-19

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