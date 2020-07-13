В ЮАР вернули комендантский час и сухой закон

Власти ЮАР вновь ввели комендантский час и запрет на продажу алкоголя из-за угрозы второй волны пандемии, передает BBC.

Президент страны Сирил Рамапоса считает подобные меры вполне оправданными, так как после ослабления карантина в мае в ряде регионов республики число выявленных случаев резко пошло вверх.

"Для того, чтобы противостоять распространению инфекции, с 13 июля на территории всей страны восстанавливается комендантский час, он будет действовать с 21.00 до 04.00. Нам всем предстоит пережить сложные дни, недели и месяцы", - заявил Рамапоса в телевизионном обращении к нации. По его словам, от восстановления общенационального карантина решено отказаться, так как это нанесет удар по экономике.

По данным национального статистического бюро ЮАР, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 276 тысяч человек, более 4 тысяч - умерли.