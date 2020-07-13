В МВД предложили использовать маркировку для борьбы с контрафактом

Маркировка продукции интеллектуальной собственности поможет снизить объем контрафактной продукцией на российском рынке, заявил представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Головатый на круглом столе в Совете Федерации.

"Считаем, что одной из действенных мер защиты интеллектуальной собственности является маркировка продукции, что должно существенно снизить количество контрафактной продукции на российском рынке", - приводит его слова ТАСС.

Только за этот год правоохранительными органами изъято такого рода контрафактной продукции на сумму более 1,5 млрд рублей, сообщил Головатый. "Из незаконного оборота изъято свыше 7 млн единиц фальсифицированной контрафактной продукции, а также 153 единицы оборудования. Всего изъято продукции на сумму более 1,5 млрд рублей", - сказал он.

По словам представителя МВД, некоторые правообладатели не заинтересованы во взаимодействии с правоохранительными органами из-за возможных репутационных рисков.