В МВД рассказали о ситуации с преступностью за полгода

МВД опубликовало краткую характеристику состояния преступности в России за январь-июнь этого года. Общее количество преступлений, зарегистрированных в РФ за прошедшие шесть месяцев, примерно соответствует показателю годичной давности, снижение составило 0,1 процента. Если же брать отдельные категории, то цифры более существенные.

Так, число преступлений против личности сократилось на 8 процентов, с использованием оружия - на 10,1 процента, разбоев - на 20,2 процента, грабежей - на 11,4 процента, краж - на 2,9 процента.

Свою роль сыграли ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Они, вопреки опасениям, не привели к росту количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Таких преступлений зарегистрировано на 3,8 процента меньше.

Стало меньше уличной преступности. Число преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 10,6 процента, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах - на 10,2 процента. Уличных разбоев стало меньше на 23,6 процента, грабежей - на 20,7 процента, краж - на 19,6 процента, хищений транспортных средств - на 28,7 процента.

Количество зарегистрированных преступлений на объектах транспорта уменьшилось на 14,7 процента, в том числе по тяжким и особо тяжким составам на 15,9 процента.

Самоизоляция не привела к взаимному раздражению и росту домашнего насилия, чего опасались психологи и социологи. Уменьшилось на 10,6 процента число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, по которым расследованы уголовные дела. В том числе по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 15,1 процента, средней тяжести - на 13,1 процента, легкого вреда здоровью - на 8,7 процента, побоев - на 50 процентов.

Видимо, "преступный импульс" ушел в виртуальную сферу. В МВД подчеркнули, что существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь-июнь он составил 91,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес в общей структуре преступности достиг 22,3 процента.

В ведомстве заверили, что подразделения МВД России в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами контролируют оперативную обстановку во всех регионах страны.