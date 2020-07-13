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13.07.2020 15:55
Рубрика: Происшествия

В Одинцово самодельная ракета пробила крышу дома

В Подмосковье мужчина, приехав к себе на дачу, обнаружил в одной из комнат самодельную ракету. Инцидент произошел в деревне Полушкино.

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Неприятный "сюрприз" ожидал хозяина на втором этаже. Сначала мужчина даже не мог сообразить, как именно ракета залетела в закрытый дом, однако затем понял, что именно произошло в его отсутствие, - на крыше оказалась дыра.

- Получается, она (ракета - прим.) пробила кровлю насквозь и упала на пол. К ней был приделан парашют. Видимо, он не раскрылся, а ракета взлетела очень высоко над моим домом и, потеряв скорость, спикировала вниз, - цитирует его слова KP.Ru.

В связи со случившимся мужчина обратился в полицию, однако до сих пор найти того, кто запустил ракету, не удалось.

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