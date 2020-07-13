В Подмосковье мужчина избил соседку из-за мусора

В подмосковной Барвихе мужчина сильно избил соседку из-за того, что женщина запретила ему вывозить мусор на ее земельный участок.

История произошла 2 месяца назад. После долгих просьб не мусорить на участке 57-летняя Наталья решила поговорить серьезно и для убедительности прихватила с собой несколько веток. Положив их у двери соседа, она решила, что он поймет, как это неприятно и перестанет ей досаждать. Однако мужчина повел себя неадекватно и буквально накинулся на женщину.

"Он выскочил на улицу, сбил меня с ног и стал бить и таскать за волосы. Бил долго и очень сильно", - рассказала потерпевшая KP.RU. Все это время буйный сосед приговаривал, что ему за это рукоприкладство ничего не будет, что никто его не накажет.

От побоев левый глаз Натальи сильно пострадал: разрушился хрусталик, зрение женщины уже не восстановится, кроме того сломаны зубы, а по всему телу гематомы. Потерпевшая написала заявление в полицию, на неадекватного соседа завели уголовное дело за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью. Женщина же намерена до конца защищать свои права и безопасность своих детей, и чтобы действия соседа не остались безнаказанными, наняла адвоката.