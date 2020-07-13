В популярном ценовом сегменте ноутбуков сменился лидер

В июне 2020 года, по данным "Яндекс.Маркета", в ценовом сегменте от 40 до 50 тысяч самым популярным ноутбуком у россиян стал Huawei MateBook D14. Модель стремительно поднялась и в общем рейтинге продаж ноутбуков. По данным группы "М.Видео-Эльдорадо" Huawei MateBook D14 занял второе место в списке самых продаваемых ноутбуков за первые полгода. Новинке, которая была представлена российским пользователям в феврале этого года, удалось обойти более опытных конкурентов.

Фото: Huawei

Соотношение цена-качество является главным критерием для покупателей, отмечают эксперты рынка. Поэтому большее внимание получают модели среднего ценового сегмента, которые служат дольше.

Наибольшим спросом производительные ноутбуки пользовались в марте и апреле, что связано с переходом многих россиян на удаленную работу и обучение во время действия карантинных мер. Едва появившийся на рынке Huawei MateBook D14 привлек внимание такими преимуществами, как широкий безрамочный экран, мощный аккумулятор, элегантный дизайн.

Ноутбук оснащен IPS-экраном с разрешением FULL HD (1920 х 1080) и соотношением сторон 16:9, благодаря чему на нем комфортно смотреть фильмы и играть в игры. Активным пользователям нужна платформа не только для работы, но и для развлечений - Huawei MateBook D14 построен на базе мобильных процессоров AMD Ryzen™ 5 3500U, изготовленных по технологическому процессу 12 нм и обеспечивающих высокую производительность при отличных показателях стабильности и надежности.

Фото: Huawei

Лэптоп отличается высокой автономностью. Версия MateBook с экраном 14 дюймов получила батарею с номинальной емкостью 56 Вт×ч, которая обеспечивает до 9,5 часов работы без подзарядки в режиме демонстрации локального видео в формате 1080p.

Модель оснащена двухканальной оперативной памятью DDR4 объемом до 8 Гбайт, что позволяет ей справляться с самыми ресурсоемкими задачами - такими, как редактирование фотографий и видео. С функцией "Мультискрин" перенести файлы на ноутбук с телефона Huawei можно всего в один клик и без проводов. Также осуществляется и проекция смартфона на экран MateBook D14.

Приобрести модель Huawei MateBook D14 можно на официальном сайте компании за 47 990 рублей, а также в розничных магазинах.