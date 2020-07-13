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13.07.2020 17:34
Рубрика: Общество

Робот в хорошие руки

России требуются почти 50 тысяч человек для обслуживания промышленной техники
Текст: Ирина Алпатова
Роботы, возможно, и вытеснят когда-нибудь человека, но для роботизации сначала потребуется много людей. Начать активную переподготовку кадров предлагают в Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России эксплуатируется всего пять тысяч промышленных роботов. Для сравнения, только на предприятиях Apple их 100 тысяч. Плотность роботизации в нашей стране очень низкая - 5 роботов на 10 тысяч сотрудников при среднемировом показателе 99 (данные за 2018 год). И этот среднемировой показатель будет расти - к 2025 году на 10 тысяч сотрудников придется уже, по оценке НАУРР, 200 роботов.

Фото: Huawei
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Сейчас в среднем на обслуживание пяти роботов требуется один человек. Чтобы России достичь среднемирового уровня плотности роботизации, к 2025 году армия квалифицированных сотрудников должна достичь 44 тысяч человек, говорит исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская. Без подготовки профессиональных кадров рост роботизации просто невозможен.

В стране есть около 170 компаний, связанных с производством и эксплуатацией промышленных роботов, следует из карты рынка промышленной робототехники, подготовленной порталом TAdviser совместно с НАУРР. Это российские и зарубежные производители роботов, а также специализированного программного обеспечения (ПО), интеграторы робототехнических комплексов.

В минпромторге отмечают, что продажи промышленных роботов в нашей стране растут. Так, в 2018 году куплено и установлено 1007 единиц, что на 294 больше, чем годом ранее. Наиболее роботизированная отрасль российской промышленности - автомобилестроение.

В России эксплуатируется всего 5000 роботов, в основном - в автомобилестроении

Российских компаний, производящих роботов, сейчас не больше 10-15, говорит Конюховская, однако есть большие перспективы для роста. Российские разработчики есть в сфере ПО для роботов, есть производители компонентов, есть и те, кто интегрирует роботов в производство. Перспективным, даже для продвижения на экспорт, по словам Конюховской, является софт для управления роботами.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Алпатова
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