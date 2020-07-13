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13.07.2020 14:11
Рубрика: Общество

В России прошел Фестиваль семейного кино "В кругу семьи"

Текст: Татьяна Владыкина
В рамках уникального фестиваля семейного и детского кино "В кругу семьи" прошел II Всероссийский слет детских общественных советов. Расстояние не помешало собрать более 500 юных участников из разных городов России. Фестивальная неделя, несмотря на онлайн-формат, оказалась очень насыщенной - мастер-классы с именитыми режиссерами, сценаристами и блогерами, командная съемка видеороликов, просмотр и обсуждение добрых и качественных фильмов. Сегодня ребята делились своими впечатлениями с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и пытались ответить на вопрос - что такое позитивный контент.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дети - это мощный повод измениться самому и сделать мир лучше. С этого бесспорного тезиса началось выступление детского уполномоченного Анны Кузнецовой.

Фото: iStock
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- Вы знаете, сколько родителей пришло к благотворительности благодаря детям? - спрашивает зрителей Кузнецова. - Я знакома с одним потрясающим молодым человеком. У него очень серьезное заболевание. Но несмотря на это, он уговорил маму ездить в детские дома и устраивать там дни рождения и спектакли. Они пекли с мамой печенье, продавали их и на эти деньги покупали подарки для ребят из детского дома. Вот эта энергия - настоящее чудо, которое преображает мир. Так и на нашем слете собралось столько молодых людей, которые своими руками меняют мир вокруг себя. А помните, с чего все начиналось? С обсуждений, что наша молодежь идет куда-то не туда и как бы запретить ей делать плохое? Посидели, подумали - а чего запретить-то? И тут на помощь пришли ученые, их исследования показали, что позитивного контента для подростков у нас сегодня просто нет. А мы говорим, что дети куда-то не туда идут.

Пока команды снимали свои видео-шедевры, детский омбудсмен тоже не теряла времени и провела анкетирование, в котором приняло участие около 300 юных россиян, участников слета. Детский правозащитник спрашивала у ребят, что такое позитивный контент, что больше всего не нравится в Сети. На последний вопрос большинство ребят - 36 процентов - ответило, что не нравится виртуальный буллинг и травля. Чуть меньше (28 процентов) возмущены ложной информацией, и 20 процентов заявили, что им не нравится информация, склоняющая к деструктивному поведению. Детский омбудсмен обратила внимание на то, что детей по-взрослому волнует огромное количество фейковой информации, ребята хотели бы отсеять ее, но сами не всегда способны проанализировать и понять, где правда, а где ложь. Что говорить о детях, если наши взрослые сограждане сегодня не способны разобраться в потоке недостоверной информации.

Интересно, что под позитивным контентом более половины участников слета (52 процента) подразумевают "информационные ресурсы, направленные на повышение эстетического, культурного и гражданского уровня, а также на формирование ответственного отношения к жизни".

- Больше всего меня поразило, что молодых людей не испугало слово "ответственность", - комментирует результаты опроса Кузнецова.

О том, что такое позитивный контент, Анне Кузнецовой по видеосвязи успели рассказать и сами участники слета. Так, Михаил из Южно-Сахалинска очень серьезно заявил, что для него позитивный контент - это те видео, которые заставляют улыбаться.

- Позитивный контент нужен, чтобы испытать счастье, - записывает себе в блокнот за Михаилом детский омбудсмен.
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Полина из Рязанской области - очень мотивированная и активная девушка, поделилась с детским уполномоченным своими фестивальными впечатлениями: "Вместо скучных лекций я увидела живое общение с реальными мастерами, которые живут своим делом и мотивируют нас на действие. Создание позитивного контента - это дело каждого социально активного человека". Полина предложила решительные меры по формированию безопасного Интернета. Вход в Сеть по документам, а также введение уроков информационной безопасности в школе, "чтобы ребята понимали, что можно смотреть, а что нельзя".

- Мы что-то говорим, что-то делаем, - все это контент, - поддержала Полину детский омбудсмен. - Каждый из нас оставляет след друг в друге. Наши попытки ввести возрастные ограничения пока успехов не принесли, а что касается уроков безопасного Интернета, то здесь примером может стать Тула. Там открылся центр, в котором не просто говорят об информационной безопасности, а проводят реабилитацию тех, кто попал в зависимость от деструктивных информационных ресурсов. Нам нужно эту модель распространить по регионам.

Иван из Смоленской области рассказал Анне Кузнецовой о том, что его команда, выполняя задание фестиваля, вынуждена была искать, где живут самые эрудированные люди.

- И где же? - поинтересовалась правозащитница. Оказалось, что самые эрудированные россияне проживают в Белгороде и Фурманове (Ивановская область). Иван тоже поделился своим мнением о позитивном контенте.

- Он пробуждает эмоции, побуждает узнать что-то новое, а главное - должен заставлять задуматься о чем-то хорошем для детского Интернет-серфинга. "Нужно просвещать людей, образовывать их, у людей должны быть внутренние ограничительные барьеры".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Возрастная маркировка - это не запрет, - защищает Полину уполномоченный по делам детей. - Никто не будет хватать тебя за руку, ты можешь открыть сайт, а можешь не открывать. Ты должен проявить свою волю. А вот про критическое мышление и внутренние барьеры я Ивана поддерживаю.

Напоследок Анне Кузнецовой пришлось самой ответить ребятам на вопрос - что же такое позитивный контент.

- На мой взгляд, это честная информация, которая помогает созидать, становиться человеку лучше, делать его счастливым и преобразовывать то, что его окружает, - сказала детский омбудсмен.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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