В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев. Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора, главным государственным врачом России Анной Поповой.

Приезжим теперь требуется справка, подтверждающая прохождение теста на СOVID-19 с отрицательным результатом. Тем, у кого такого документа не окажется, необходимо будет в трехдневный срок пройти тест на наличие вируса.

Для граждан России, возвращающихся в страну, предусмотрена аналогичная процедура. Документ может быть представлен на русском или английском языках.