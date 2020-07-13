В России впервые пройдет Всемирный конгресс качества

Всемирный конгресс качества пройдет в России в 2022 году. Как сообщили "РГ" в Роскачестве, наша страна впервые будет принимать у себя столь знаковый форум. Мероприятие соберет более 2000 участников со всего мира и пройдет при поддержке правительства РФ.

Традиционно задачами конгресса являются презентация новых исследований и трендов в области качества, обмен международным опытом и знаниями. Участниками от России станут представители ключевых министерств и ведомств: Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минобразования и Минздрава, Росстандарта, Росаккредитации и Роскачества.

Также в конгрессе примут участие госкорпорации, институты развития, предприятия-лауреаты Премии правительства РФ в области качества и производители - обладатели Знака качества. Со стороны западных коллег с докладами выступят представители мировых альянсов в области качества из стран Европы, США и Азии.

"Выбор России в качестве хозяйки подобного профессионального мероприятия подчеркивает, что вопреки политическим разногласиям и экономическим преградам отдельных западных стран, специалисты со всего мира работают в тесном сотрудничестве и готовы делиться своим опытом, а также проводить совместную работу по контролю и повышению качества продукции и услуг", - уточнили в Роскачестве.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов был избран на должность вице-президента Управляющего совета Европейской организации качества на три года. Европейская организация качества (European Organization for Quality - EOQ) является мировым лидером в сфере управления и развития качеством в Европе. Штаб-квартира организации находится в Брюсселе.