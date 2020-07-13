В Россию пришел дешевый и мощный смартфон Xiaomi. Чем он интересен

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж в России нового флагмана линейки Poco - смартфона Poco F2 Pro, работающего на базе топового чипа Snapdragon 865.

На площадке Tmall новинка продается по цене 41990 рублей. Это дороже, чем у "серовозов", которые предлагают базовую конфигурацию 6/128 девайса за 34-35 тысяч рублей. Ближайший конкурент по цене - китайский флагман OnePlus 8, который продается по цене от 39 тысяч рублей.

Чем интересен Poco F2 Pro, помимо самого мощного процессора для Android-девайсов? Во-первых, безрамочным экраном с выдвижной фронталкой - такое решение было примерено в Xiaomi Mi 9T и ряде других смартфонов, но популярным на рынке не стало. По всей видимости, механизм, прячущий камеру, делает смартфон заметно дороже в производстве. Однако это очень удобная фича, которая стоит своих денег.

Во-вторых, аппарат оснащен качественной квадрокамерой с объективом "телемакро". В-третьих, аккумулятор на 4700 мАч, который обеспечивает более 18 часов воспроизведения видео и поддерживает быструю зарядку: чуть более часа нужно, чтобы зарядить его полностью.

Разумеется, есть у Poco F2 Pro и модуль NFC, и разъем для наушников, и съемка видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Из минусов можно упомянуть разве что отсутствие поддержки режима 90 Гц экраном (диагональ 0 6,67 дюйма), в остальном это шустрый и долгоживущий смартфон от Xiaomi. Впрочем, OnePlus 8 также заслуживает внимания - в том числе благодаря чистому Android на борту.