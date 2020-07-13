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В сети появился проект Project ASLAN, который представляет собой открытый исходный код для разработки беспилотного автомобиля всеми желающими. Он содержит протестированное в условиях реального дорожного движения и полигонов программное обеспечение.
Появившийся проект будет полезен начинающим инженерам. Фото: Project Aslan

Авторами Project ASLAN являются ученые и инженеры из разных стран мира и технические компании, которые предлагают решения для оборудования беспилотных проектов. Главный акцент сделан на совершенствовании автопилота в городских условиях.

"Разработка базового функционала автопилота сегодня не является сверхсложной задачей, - объясняет Константин Кайсин, операционный директор конкурсов Up Great в РВК . - Тем не менее она достаточно ресурсоемкая и требует значительных сил от разработчиков на то, чтобы компьютер автопилота хотя бы соединить с электрическими системами автомобиля, научить видеть окружающие объекты, дорогу. Сейчас широко используется, например, код Open Source Car Control, который дает разработчикам полный набор инструментов по взаимодействию с системами управления серийным автомобилем (чего не дают большинство автопроизводителей)".

По словам специалиста, появившийся Project Aslan позволяет реализовать низкоскоростной автопилот в идеальных дорожных условиях. Такие решения, постепенно появляясь в открытом доступе, ускоряют внедрение базовых функций автопилота и позволяют разработчикам сконцентрироваться на действительно сложных задачах: работе в сложной дорожной обстановке, в сложных погодных условиях и других. "Этот проект, безусловно, будет полезен инженерным командам, начинающим разработку автономных автомобилей, однако пока нельзя сказать, что это и другие open-source решения позволяют "из коробки" получить полноценный беспилотник, пригодный для коммерческой эксплуатации", - резюмирует Кайсин.

Фото: iStock
В Петербурге испытают отечественный беспилотный автомобиль

Перед создателями беспилотного транспорта стоит несколько проблем, рассказывает член совета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Евгений Лифшиц.

Существует проблема взаимодействия беспилотных автомобилей между собой в потоке, для которой сейчас тестируют децентрализованный алгоритм по аналогии с GPS: каждый робот знает, где он находится в рамках микросетки, где находятся его соседи, и определяет синхронно, как можно перестроиться, автомобили вокруг делают то же самое. Это пока работает только в пределах 3-4 окружающих машин.

Другой важной проблемой эксперт называет недостаточную точность компьютерного зрения, которое сейчас довольно легко обмануть: например, из последних курьезов можно вспомнить, когда машина Tesla знак Burger King принимала за STOP. На большой скорости такое может быть опасным, любой вандал может изменить знаки, смутив беспилотник, нужно придумать, как обеспечить повышенную точность распознавания, обучить нейросети.

Между тем глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания близка к созданию полностью автономного транспорта: по его словам, возможности будут доступны владельцам электромобилей этой марки уже к концу текущего года. Такую цель в компании поставили еще в прошлом году и уверены, что смогут ее достичь.

"Я абсолютно уверен, что пятый уровень, то есть практически полная автоматизация управления, произойдет очень скоро. Базовая функциональность для такой системы будет готова уже в этом году", - заявил Маск в своем видеопослании к участникам ежегодной Конференции по искусственному интеллекту.

Tesla близка к созданию полностью автоматизированного электроавтомобиля

Текущая система автопилота на Tesla относится ко второму-третьему уровню. Это означает, что она может полностью управлять автомобилем, осуществляя торможение, ускорение и управление транспортом, но при этом водитель должен следить за ездой и быть готовым вмешаться в любой момент, если система неправильно реагирует на происходящее на дороге.

В конце апреля компания начала распространенять программное обеспечение, позволяющее автомобилям автоматически останавливаться у перекрестков и преодолевать их с учетом ПДД и светофоров. При этом водитель должен подтверждать свое согласие на начало движения, но как только будет накоплен достаточной "опыт", от подобной условности можно будет отказаться. Ранее Маск уже обещал, что автомобили компании смогут преодолевать большую часть "знакомого" маршрута в автоматическом режиме.

В компании планируют разивать совместное использование электромобилей, уже сейчас вы можете предоставить авто родственникам и знакомым через смартфон.

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