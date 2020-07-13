В Совфеде предложили расширить возможности маткапитала

Новости

Капризов подписал контракт с клубом "Миннесота" 19:37
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на православную церковь в Черногории 19:36
HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона 19:25
Романов подписал контракт с "Монреалем" 19:23
Гарвард подал в суд на правительство США из-за решения по иностранным студентам 19:21
Матвиенко поделилась впечатлениями от работы наставником конкурса "Лидеры России" 19:04
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 18:53
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие" 18:41
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку 18:29
Госдума рассмотрит проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму 18:29
В результате наводнений в Японии погибли 72 человека 18:25
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки 18:21
Украинский ЗАЗ опроверг новость о производстве Lada 18:20
Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса 17:49
В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП 17:47
В тульском музее из-за пандемии заработал робот-экскурсовод 17:41
Британские правозащитники призвали вернуть детей в школы 17:40
Спектакль "Грифон" в Херсонесе бесплатно покажут медикам 17:40
Кот-талисман Крымского моста нашел новое место работы 17:39
Выплаты "чернобыльцам" будут приходить автоматически 17:34
В Петербурге вновь открылась "социальная гостиница" для подростков 17:29
Пять человек пострадали в массовом ДТП на МКАД 17:27
УАЗ запатентовал бампер для "Русского Прадо" 17:18
Главная турецкая авиакомпания возобновляет рейсы в Россию 17:17
Воробьев: Все пострадавшие от стихии жители Рузы получат компенсации 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 18:40
Рубрика: Власть

Добавили удобства

В Совфеде предложили расширить возможности маткапитала
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
Материнский капитал могут разрешить использовать на газификацию, водоснабжение, водоотведение индивидуальных домов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Комитет Совета Федерации по социальной политике планирует выступить с соответствующей законодательной инициативой. Об этом "Российской газете" сообщила глава комитета Инна Святенко. Она напомнила, что в Послании Федеральному Собранию 15 января президент Владимир Путин отметил, что действие программы маткапитала продляется минимум до 2026 года. Ранее Путин поручал рассмотреть вопрос о возможности использования средств маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения и водоотведения.
Что нужно знать о выплатах из средств маткапитала

С 12 марта нынешнего года вступил в силу закон, разрешающий использование маткапитала на строительство жилого дома на садовом участке. Дом при этом должен иметь фундамент, прочные стены и крышу, к нему должны быть подведены вода, свет, устроена система отопления и канализации.

В Московской области, по оценке Союза дачников Подмосковья, стоимость газификации частного дома или дома в СНТ начинается от 200 тысяч рублей. Это касается как подведения газа к дому (в газифицированных деревнях и поселках), так и оборудования автономной системой (газгольдером). Септик обойдется в 150-250 тысяч (вместе с монтажом). Скважина для водоснабжения - не менее 100 тысяч рублей.

Стоимость газификации частного дома или дома в СНТ начинается от 200 тысяч рублей

По словам Святенко, в ряде регионов уже пошли по пути, когда средства регионального маткапитала разрешают тратить на газификацию дома и подведение других инженерных коммуникаций.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации Материнский капитал

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля
Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
Кинотеатры могут открыться с 13 июля, получив разрешение глав регионов
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации