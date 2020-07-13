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13.07.2020 08:06
Рубрика: В мире

В США в последний момент отменили смертную казнь преступника

Текст: Александр Гасюк

В США федеральный суд в последний момент временно приостановил казнь белого супрематиста Дэниела Льюиса Ли, осужденного в 1996 году за тройное убийство. Как сообщает издание The Washington Free Beacon, судья Джен Магнус-Стинсон постановил: запланированная на 13 июля экзекуция не состоится, поскольку родственники жертв убийцы не могут присутствовать на процедуре его умерщвления из-за вспышки эпидемии коронавируса в Америке.

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Таким образом, приведение первого с 2003 года смертного приговора в исполнение в федеральных тюрьмах США путем ввода преступнику смертельной инъекции вновь откладывается на неопределенный срок.

За прекращение 17-ти летней паузы в казнях, вызванной в том числе разногласиями вокруг используемых препаратов для остановки дыхания у преступников, активно ратовала администрация президента Дональда Трампа в лице прокурора США Уильяма Барра. По мнению комментаторов, осуществление высшей меры наказания в отношении Ли должно было продемонстрировать решимость действующего президента США жестко бороться с преступностью, резкий рост которой фиксируется в настоящее время в Америке. А заодно дистанцировать Трампа от обвинений в расовой ангажированности.

Возобновления смертных казней на федеральном уровне - противоречивой и критикуемой многими правозащитниками практики - активно добивается министерство юстиции США, которое уже обжаловало решение судьи Магнуса-Стинсона об отсрочке казни Ли.

Предполагается, что намеченные на эту неделю экзекуции еще двух уголовников должны состояться по плану. Впрочем, адвокат одного из "смертников" уже заявил, что к его подопечному из-за эпидемии коронавируса не может попасть духовный наставник-буддист и поэтому эта казнь также должна быть отсрочена.

Кстати:

Высшая мера наказания разрешена и применяется в 28 из 50 американских штатов. Больше всего преступников казнят в Техасе. По результатам соцопросов, большинство американцев поддерживают такой способ возмездия совершившим тяжкие преступления уголовникам. Так, проведенное в прошлом месяце исследование службой изучения общественного мнения "Гэллап" показало, что за смертную казнь сегодня выступают 54 процента опрошенных респондентов в США. По последней информации, своей незавидной участи в Американских тюрьмах ожидают более 2600 приговоренных к смерти. Известно, что в 2019 году было казнено 22 преступника, в 2018 - 25.

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