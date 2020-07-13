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13.07.2020 08:54
Рубрика: Общество

В таймырском поселке введен режим ЧС из-за разлива авиатоплива

Текст: Надежда Столярчук

Режим чрезвычайной ситуации в поселке Тухард, где накануне произошел разлив 44 тонн авиационного топлива, ввели власти Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, сообщается на сайте администрации района.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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По словам властей, топливо попало в безымянное озеро площадью 600 квадратных метров.

- Разлив топлива локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения, - говорится в сообщении.

К поселку на скоростном катере выехала рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники ФСБ, а также представители министерства экологии и рационального природопользования края. Группа обеспечена беспилотным летательным аппаратом для проведения авиаразведки.

На месте ЧП работают спасатели ГСС ПАО "ГМК "Норильский никель" и Мурманского спасательного отряда - 15 человек. Всего к ликвидации последствий разлива топлива привлечено 53 человека и 10 единиц техники, на месте происшествия установлено восемь боновых заграждений.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Общество Экология

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