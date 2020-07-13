В Великобритании рассказали, кого не пустят в страну, а кого здесь ждут

С 1 января 2021 года Великобритания окончательно отделится от Евросоюза. В связи с этим в Соединенном Королевстве разрабатывается новая миграционная система. Некоторыми деталями о ней поделилась сегодня министр внутренних дел Прити Патель.

Так, особые условия и стимулы предполагается предоставить иностранным медицинским работникам. Визы они смогут получать в ускоренном порядке. Примечательно, что речь идет о квалифицированном персонале (врачах, медсестрах, фельдшерах), имеющим официальное приглашение на работу. А вот вспомогательный персонал - уборщики, носильщики, нянечки - таких преференций не получит, более того, визы для них вообще не предусмотрены, как и для тех, кто занимается уходом за пожилыми или инвалидами на дому.

На Даунинг-стрит полагают, что для этого не нужны высококвалифицированные мигранты, смогут справиться и местные жители. Власти Великобритании готовы выделить 1,7 миллиарда евро на обучение британцев соответствующим профессиям. Привлекать же будут только "лучших и самых ярких людей со всего мира", отметила Патель.

Чтобы остаться жить и работать в Великобритании, мигрантам придется набрать условные 70 баллов, передает BBC. Очки будут начисляться за соответствие различным критериями, таким как обучение в вузе, наличие работы или предложения о работе, научной степени, имеющей непосредственное отношение к профессии, уровень владения английским языком, уровень дохода.

По словам главы МВД, "система, основанная на баллах, будет стимулировать работодателей вкладывать средства в местную рабочую силу, а не полагаться на трудовые ресурсы из-за рубежа".

Также ведется работа в отношении студенческих виз с тем, чтобы лучшие выпускники вузов оставались в Великобритании.

А вот людям, осужденным на сроки более года за различные преступления, въезд в Соединенное королевство будет закрыт. Предлагается также депортировать на родину тех иностранцев, что уже находятся на территории Великобритании и которые были осуждены на любой срок.