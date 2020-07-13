В Венеции испытали новую дамбу против наводнений

Новости

Капризов подписал контракт с клубом "Миннесота" 19:37
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на православную церковь в Черногории 19:36
HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона 19:25
Романов подписал контракт с "Монреалем" 19:23
Гарвард подал в суд на правительство США из-за решения по иностранным студентам 19:21
Матвиенко поделилась впечатлениями от работы наставником конкурса "Лидеры России" 19:04
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 18:53
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие" 18:41
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку 18:29
Госдума рассмотрит проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму 18:29
В результате наводнений в Японии погибли 72 человека 18:25
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки 18:21
Украинский ЗАЗ опроверг новость о производстве Lada 18:20
Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса 17:49
В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП 17:47
В тульском музее из-за пандемии заработал робот-экскурсовод 17:41
Британские правозащитники призвали вернуть детей в школы 17:40
Спектакль "Грифон" в Херсонесе бесплатно покажут медикам 17:40
Кот-талисман Крымского моста нашел новое место работы 17:39
Выплаты "чернобыльцам" будут приходить автоматически 17:34
В Петербурге вновь открылась "социальная гостиница" для подростков 17:29
Пять человек пострадали в массовом ДТП на МКАД 17:27
УАЗ запатентовал бампер для "Русского Прадо" 17:18
Главная турецкая авиакомпания возобновляет рейсы в Россию 17:17
Воробьев: Все пострадавшие от стихии жители Рузы получат компенсации 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 19:34
Рубрика: В мире

"Моисей" защитит

В Венеции испытали новую дамбу против наводнений
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
В Венеции состоялось успешное тестирование системы защитных барьеров "Моисей", призванных не допустить повторения очередного катастрофического затопления "города на воде".

Впервые о необходимости защитить Венецию заговорили почти 54 года назад, когда на Лагуну обрушилась 194-сантиметровая "высокая вода". Но лишь в 2003 году тогдашний премьер Сильвио Берлускони дал старт амбициозному проекту по созданию сплошных рядов из 78 мобильных (откидных) барьерных элементов в проливах Лидо, Маламокко и Кьоджа, соединяющих Венецианскую лагуну с Адриатическим морем.

Фото: REUTERS
Коронавирус сделал воду в венецианских каналах кристально чистой

Судьба "Моисея" складывалась неоднозначно. В 2006 году он был пересмотрен по бюджетным причинам, но уже спустя два года сообщалось о готовности проекта примерно на 40 процентов. Позже по вине затяжного экономического кризиса окончание работ по проекту постоянно откладывалось. Сначала планировалось завершить их в 2011 году, потом - в 2014, 2016, 2018, 2020 и 2022 году. Помимо серьезных временных проволочек, тормозили проект и гигантские перерасходы средств - изначально планировалось потратить около 1,6 - 3 млрд евро, потом 4,2 млрд евро, но в итоге эта сумма выросла до 7 млрд евро. Вновь о "Моисее" вспомнили всерьез лишь в 2019 году, когда Венеция оказалась неспособна противостоять разрушительному наводнению, в буквальном смысле поставившему город на колени. Стихийное бедствие на несколько месяцев отпугнуло путешественников, за счет которых, по сути, живет Лагуна. А урок, который преподал коронавирус, окончательно убедил власти в том, что тянуть резину больше нельзя.

За испытаниями с берега лично следил итальянский премьер Джузеппе Конте. Он настолько проникся действом, что процитировал отрывок из автобиографического эссе Иосифа Бродского "Набережная неисцелимых", посвященного Венеции. "Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка в неспособности сетчатки и самой слезы эту красоту удержать".

Фото: EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA
В Италии прибывших из стран с высоким риском заражения обяжут сдать мазок

Несмотря на лирический настрой премьера, работа над системой закончится только через полтора года. Тем не менее, как накануне подтвердила специальный комиссар по проекту "Моисей" Элизабетта Спиртц, инженеры попытаются поднять барьер осенью, в случае повторения исключительных приливов. Оптимизм чиновника, однако, не внушает доверия многочисленным противникам "Моисея", устроившим пикет в день его испытания. Они называют проект "морально устаревшим" и "неоправданно дорогим". Их главный аргумент - подобные тестирования всегда проводятся в спокойных условиях, но при отливе, ветре и волнах ворота шлюза не выдержат напора, в том числе из-за коррозии и образовавшейся с годами ржавчины.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля
Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
Кинотеатры могут открыться с 13 июля, получив разрешение глав регионов
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой