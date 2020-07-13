В Венеции испытали новую дамбу против наводнений

В Венеции состоялось успешное тестирование системы защитных барьеров "Моисей", призванных не допустить повторения очередного катастрофического затопления "города на воде".

Впервые о необходимости защитить Венецию заговорили почти 54 года назад, когда на Лагуну обрушилась 194-сантиметровая "высокая вода". Но лишь в 2003 году тогдашний премьер Сильвио Берлускони дал старт амбициозному проекту по созданию сплошных рядов из 78 мобильных (откидных) барьерных элементов в проливах Лидо, Маламокко и Кьоджа, соединяющих Венецианскую лагуну с Адриатическим морем.

Судьба "Моисея" складывалась неоднозначно. В 2006 году он был пересмотрен по бюджетным причинам, но уже спустя два года сообщалось о готовности проекта примерно на 40 процентов. Позже по вине затяжного экономического кризиса окончание работ по проекту постоянно откладывалось. Сначала планировалось завершить их в 2011 году, потом - в 2014, 2016, 2018, 2020 и 2022 году. Помимо серьезных временных проволочек, тормозили проект и гигантские перерасходы средств - изначально планировалось потратить около 1,6 - 3 млрд евро, потом 4,2 млрд евро, но в итоге эта сумма выросла до 7 млрд евро. Вновь о "Моисее" вспомнили всерьез лишь в 2019 году, когда Венеция оказалась неспособна противостоять разрушительному наводнению, в буквальном смысле поставившему город на колени. Стихийное бедствие на несколько месяцев отпугнуло путешественников, за счет которых, по сути, живет Лагуна. А урок, который преподал коронавирус, окончательно убедил власти в том, что тянуть резину больше нельзя.

За испытаниями с берега лично следил итальянский премьер Джузеппе Конте. Он настолько проникся действом, что процитировал отрывок из автобиографического эссе Иосифа Бродского "Набережная неисцелимых", посвященного Венеции. "Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка в неспособности сетчатки и самой слезы эту красоту удержать".

Несмотря на лирический настрой премьера, работа над системой закончится только через полтора года. Тем не менее, как накануне подтвердила специальный комиссар по проекту "Моисей" Элизабетта Спиртц, инженеры попытаются поднять барьер осенью, в случае повторения исключительных приливов. Оптимизм чиновника, однако, не внушает доверия многочисленным противникам "Моисея", устроившим пикет в день его испытания. Они называют проект "морально устаревшим" и "неоправданно дорогим". Их главный аргумент - подобные тестирования всегда проводятся в спокойных условиях, но при отливе, ветре и волнах ворота шлюза не выдержат напора, в том числе из-за коррозии и образовавшейся с годами ржавчины.