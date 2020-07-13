В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире

На очередном брифинге он выразил обеспокоенность положением, ростом числа случаев заражения коронавирусом - только 12 июля было зарегистрировано 230 тысяч случаев, половина их них приходится всего на две страны - США и Бразилию. Общее число зарегистрированных случаев заболевания составило почти 13 миллионов.

"Должен признаться, что мы не видим перспектив возвращения к привычной жизни в ближайшее время", - отметил Гебрейесус. По его словам, слишком много стран движется в неправильном направлении, они не понимают, что коронавирус остается "врагом номер один". Если страны не будут соблюдать строгие меры предосторожности в отношении здоровья, ситуация будет только ухудшаться, уверен глава ВОЗ.

По его словам, сейчас можно выделить четыре основных сценария распространения коронавируса. Первый мы видим в странах, которые успели подготовиться к пандемии после первых сообщений о COVID-19. В результате им удалось избежать крупных вспышек заболевания. Речь идет о некоторых странах Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. "Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты", - цитирует Гебрейесуса агентство ТАСС.

Второй сценарий наблюдается во многих странах Европы. Тут были отмечены масштабные вспышки коронавируса, но властям в итоге удалось взять под контроль распространение COVID-19.

Третий вариант разворачивается в странах, который пережили первый пик вспышки заболевания, а затем ослабили ограничительные меры, что в итоге привело к еще большему числу заболевших.

И, наконец, развитие ситуации по четвертому сценарию можно увидеть в Северной и Южной Америках, Южной Азии, ряде стран Африки, где коронавирус быстро распространяется среди населения. Впрочем, по мнению главы ВОЗ, у этих стран еще есть шанс взять ситуацию под контроль.