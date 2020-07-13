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13.07.2020 15:25
Рубрика: В мире

Венесуэла получила более 800 тысяч упаковок инсулина из России

Текст: Ирина Невинная

В Венесуэлу, столицу Каракас, доставлены специальным авиарейсом 840 тысяч упаковок инсулина. Это - первая поставка компании "Герофарм", которая, помимо генно-инженерных инсулинов человека, включает аналоги инсулина и расширяет возможности терапии сахарного диабета, сообщили в компании.

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Доставленного в Венесуэлу объема лекарств достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны на два месяца. В Венесуэле более 400 тысяч человек страдают сахарным диабетом.

Кроме того, в начале августа в Каракас морем также будет доставлено 20 тысяч многоразовых шприц-ручек, а к ним - на безвозмездной основе - 20 тысяч упаковок игл. "Герофарм" не производит иглы, но заинтересована в том, чтобы надолго обеспечить ими всех пациентов, находящихся на инсулиновой терапии, поэтому компания закупила их, чтобы дополнить многоразовые шприц-ручки и обеспечить пациентам безопасное введение инсулина.

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