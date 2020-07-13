Венгрия изменит санитарные условия для въезда в страну

Власти Венгрии меняют санитарные условия для въезда в страну. С путешественников теперь будут требовать справку об отсутствии коронавируса.

Как передает РИА Новости, документ должен быть на двух языках - английском и венгерском. При этом два теста, отрицательные результаты которых будут в нем отражены, необходимо будет пройти за пять дней до пересечения границы. Без такой справки даже при отсутствии подозрений на COVID-19 туристу придется две недели провести на карантине (медицинское освидетельствование становится обязательным).

Как подчеркнули в посольстве Венгрии, с 15 июля 2020 года меняются правила въезда на территорию страны, которые касаются только санитарных условий. При этом пресечь границу смогут только граждане из стран, входящих в "зеленый" список. Есть еще "желтый" и "красный". Эти списки составляются эпидемиологами Венгрии в соответствии с текущей ситуацией с коронавирусом в той или иной стране.

При этом собственных граждан Венгрия будет пускать из стран, отнесенных как к "зеленой", так и к "желтой" категории.