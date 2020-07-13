Новости

ФК "Ростов" опроверг информацию о возможном уходе Валерия Карпина 15:19
На западе Крыма построят глэмпинг 15:13
Опубликовано видео задержания террористов "ИГ" в Ростовской области 15:10
Разлив топлива в таймырском поселке Тухард локализован 15:05
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях 15:02
МИД выразил озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана 15:02
Театр "Кремлевский балет" откроет юбилейный сезон 6 сентября 15:00
Аналитики зафиксировали резкий рост спроса на долгосрочный съем жилья 14:54
Экс-совладелец "Росгосстраха" признан виновным в растрате более 2 млрд рублей 14:48
МЧС предупредило о новом затоплении Подмосковья 14:44
Долгожданная классика от Bernardaud: белый фарфор коллекции Twist 14:43
СМИ: Трамп за 3,5 года соврал более 20 тысяч раз 14:39
СК начал проверку после схода вагонов в Тульской области 14:39
Актера из "Кадетства" и "Ералаша" наказали за оскорбление полицейского 14:36
Движение поездов в Тульской области полностью восстановлено 14:34
В Крыму в детских лагерях смены сократили до 14 дней 14:31
Две "золотые" мумии найдены в предполагаемой гробнице Клеопатры 14:26
Павел Крашенинников возглавил список самых полезных депутатов Госдумы 14:23
Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным 14:19
Венгрия изменит санитарные условия для въезда в страну 14:19
В Петербурге пациентам с подозрением на COVID-19 выделили спецмашины 14:14
В Прикамье продлили масочный режим до 28 июля 14:10
Исследование: вакцина от COVID-19 вряд ли даст ожидаемый результат 13:59
Под Тулой частично возобновлено движение поездов после ЧП с грузовым составом 13:50
Ученые БГУ разработали многофункциональные "умные окна" 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 14:19
Рубрика: В мире

Венгрия изменит санитарные условия для въезда в страну

Текст: Юрий Когалов

Власти Венгрии меняют санитарные условия для въезда в страну. С путешественников теперь будут требовать справку об отсутствии коронавируса.

Фото: Istock
Как страны Восточной Европы возвращаются к введению ограничительных мер

Как передает РИА Новости, документ должен быть на двух языках - английском и венгерском. При этом два теста, отрицательные результаты которых будут в нем отражены, необходимо будет пройти за пять дней до пересечения границы. Без такой справки даже при отсутствии подозрений на COVID-19 туристу придется две недели провести на карантине (медицинское освидетельствование становится обязательным).

Как подчеркнули в посольстве Венгрии, с 15 июля 2020 года меняются правила въезда на территорию страны, которые касаются только санитарных условий. При этом пресечь границу смогут только граждане из стран, входящих в "зеленый" список. Есть еще "желтый" и "красный". Эти списки составляются эпидемиологами Венгрии в соответствии с текущей ситуацией с коронавирусом в той или иной стране.

При этом собственных граждан Венгрия будет пускать из стран, отнесенных как к "зеленой", так и к "желтой" категории.

В мире Европа Венгрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, Ливию и резонанс вокруг Святой Софии
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
За сутки в России подтверждено 6537 случаев COVID-19 в 84 регионах
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу
Иммунолог назвал три варианта, как можно не заболеть COVID-19
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой