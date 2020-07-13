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13.07.2020 03:44
Рубрика: В мире

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля. Правительство страны обозначило ряд условий для гостей, главное из которых - наличие отрицательных тестов на коронавирус. Информация появилась в Facebook, на официальной странице посольства Венгрии в России.

Фото: iStock
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"Всех приезжающих в страну ждет обязательное медицинское обследование. При отсутствии подозрений на COVID-19 туристов ждет двухнедельный карантин. Избежать самоизоляции можно предъявив два отрицательных теста на коронавирус, сделанных за последние пять дней. Подтверждающий документ при этом должен быть заполнен на венгерском или английском языках", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Венгерские эпидимиологи включили Россию, а также Сербию, Болгарию, Португалию, Румынию, Швецию и Великобританию в число государств так называемой "желтой" зоны. При этом власти уточнили, что список стран, жителям которых разрешат посещать Венгрию, будет постоянно пересматриваться. Напомним, что с 15 июля в России также начнут снимать ограничения на полеты за рубеж.

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