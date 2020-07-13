Вице-премьер: Число занимающихся спортом в РФ можно довести до 70% к 2030 году

Количество жителей России, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году можно увеличить до 70%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел в понедельник президент Владимир Путин.

Замглавы кабмина напомнил, что уровень вовлеченности в занятия спортом - один из важнейших демографических показателей.

"Два года назад мы определили одну из целей проекта "Демография" - к 2024 году увеличить долю тех, кто регулярно занимается спортом, до 55%, сейчас у нас этот показатель 43% или 58 млн человек", - отметил он.

"Считаю, что планку нужно поднимать еще выше - до 70% к 2030 году", - заявил Чернышенко.

В этом случае ежегодный рост количества занимающихся спортом должен будет составить 8-9%. "Это достаточно амбициозная, но достижимая цель", - добавил он.