Виктория Толстоганова сыграет высокопоставленную чиновницу

Начались съемки сериала под рабочим названием "Чиновница" по заказу Первого канала. Историю о пути к себе высокопоставленной чиновницы снимает режиссер Оксана Карас, известная широкому зрителю по проектам "Доктор Лиза", "Хороший мальчик", "Отличница" и другим.

Авторы сценария - Мария Меленевская, Денис Уточкин, в их послужном списке сериал "Обычная женщина". В главных ролях: Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Полина Кутепова, Артем Быстров, Яна Гладких и Алексей Агранович. Сериал интересен не только тем, что рассказывает о чиновнице Минздрава, но и тем, что его премьера пройдет сначала в Сети, а лишь после этого он выйдет на Первом канале.

По сюжету жизнь чиновницы регионального Минздрава Арины Алферовой весьма благополучна: хорошая квартира в центре города, приличная иномарка, утренняя укладка, шопинг-поездки в Москву, украшения, дорогие туфли. Она работает наальником финансово-экономического отдела и может позволить себе комфорт и удобства. Любовник чиновницы ведет бизнес с крупнейшим фармацевтическим предприятием региона. Что взамен? Пару подписей поставить на договорах. Закрыть глаза на "ошибки" в расчетах. Позволить выигрывать тендеры "правильным" людям. Один из таких "правильных" - фармацевтический магнат Цалов, который выводит на рынок тонны поддельных и просроченных лекарств. Но Арина об этом даже не догадывается. Увлекшись личной жизнью, она не замечает, чего стоит каждая ее подпись на самом деле, а расплачиваться придется жизнью сотням жителям региона.

Однажды горькая расплата подберется к ней слишком близко - от поддельных таблеток умирает родной человек. Тогда чиновница решает сама встроиться в коррумпированную цепочку, чтобы добраться до самого верха - до министра - и потопить всех.

Думается, что излишне обращать внимание на то, как может прозвучать подобный сериал во времена пандемии, когда именно к чиновникам Минздрава и политике в области здравоохранения приковано всеобщее внимание. Так что команда, выступая с таким сюжетом, проявляет определенную смелость.

"... Мы начали работать над этой историей про чиновницу, которая проходит некий путь Пробуждения сознательности. Хотя она уже зрелая женщина, но тем не менее ей предстоит "повзрослеть", это касается души, человеческих качеств. Глобально, мы бы хотели осмыслить, препарировать этот тип людей, который нам всем довольно известен, - в главной роли не просто чиновник, не просто женщина, а чиновница-коррупционер. Мы попытались понять, что у таких людей в головах, как их поступки с совестью сочетаются. В этой нашей попытке, наверное, кроется уникальность проекта - заглянуть в голову людей, которые вышли за границы общечеловеческой морали", - говорит сценарист Мария Меленевская.

"Мы очень долго ждали возможности запуска, как и все кинематографисты в нашей стране. На карантине мы провели весь препродакшн: общались исключительно в окошках Zoom, все читки у нас проходили в этих окошках, даже важные решения принимались исключительно онлайн. Старт изначально был назначен на 10 апреля, но уже конец июня - вот с такой задержкой мы стартовали, но все равно очень рады! Вся группа сдала тесты, носим маски, держим дистанцию - выполняем обязательные условия Роспотребнадзора для того, чтобы в этих новых реалиях снимать кино. Но при всех мерах предосторожности, от всего себя не убережешь: в первый съемочный день, после первой снятой сцены, я по кинотрадиции разбила тарелку, она разлетелась на много маленьких осколков. Вот один из них угодил мне в руку, и было очень много крови, но артисты успокоили, говорят, это очень хорошая примета - "если роль далась с кровью - будет успех!". Насколько это касается режиссеров - узнаем! Я думаю, мы снимаем важную и актуальную историю, потому что есть большой зрительский запрос на социальную справедливость в целом, и в системе здравоохранения - в частности", - говорит режиссер Оксана Карас.

Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Насколько удастся осуществить замысел восьмисерийного фильма, зритель узнает еще не скоро - будем надеяться, что хотя бы через год. Хотя тема явно актуальности не потеряет.