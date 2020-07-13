"ВКонтакте" запустил полезную функцию для всех

Пользователи "ВКонтакте" получили возможность оплачивать товары, которые продаются в подключенных к соцсети магазинах, с помощью банковской карты. Новая функция доступна в сообществах, где подключен "Магазин 2.0", говорится в официальном сообщении.

Чтобы совершить покупку, клиенту нужно оформить заказ, нажать кнопку "Оплатить" и ввести данные банковской карты, а продавец получит деньги на свой расчетный счет.

Также у продавцов есть возможность указать минимальную стоимость товара и скидку, которую покупатель получит при оплате онлайн. У покупателей останется возможность выбрать вариант "Без оплаты", если есть необходимость сначала уточнить детали и лишь потом оплатить товар.