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"ВКонтакте" запустил полезную функцию для всех

Текст:   Антон Благовещенский
13.07.2020,  
16:48
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи "ВКонтакте" получили возможность оплачивать товары, которые продаются в подключенных к соцсети магазинах, с помощью банковской карты. Новая функция доступна в сообществах, где подключен "Магазин 2.0", говорится в официальном сообщении.

Чтобы совершить покупку, клиенту нужно оформить заказ, нажать кнопку "Оплатить" и ввести данные банковской карты, а продавец получит деньги на свой расчетный счет.

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Также у продавцов есть возможность указать минимальную стоимость товара и скидку, которую покупатель получит при оплате онлайн. У покупателей останется возможность выбрать вариант "Без оплаты", если есть необходимость сначала уточнить детали и лишь потом оплатить товар.

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