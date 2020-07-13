Владимир Путин рассказал о новых общенациональных задачах

Национальные проекты продлят до 2030 года и скорректируют с учетом уроков пандемии и выбора людей на голосовании по Конституции. Такое поручение дал Владимир Путин, он назвал нацпроекты основным механизмом решения системных задач развития. В частности, президент заявил, что у России есть исторический шанс уже в обозримом будущем решить жилищный вопрос.

Наш ответ на вирус

В понедельник Владимир Путин провел первое с начала пандемии заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Общенациональное единение позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии коронавируса", - отметил президент. Он подчеркнул, что приоритетом стала борьба за каждую жизнь, защита здоровья граждан, их уверенность в будущем.

В частности, по одному из основных показателей борьбы с пандемией - летальности - ситуация в России выглядит неплохо и гораздо лучше, чем в других странах. Смертность в России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения в разы ниже, чем даже в европейских странах с развитой системой здравоохранения, рассказал президент. Кроме того, ежесуточный процент выявленных случаев заболевания в нашей стране остается стабильным, а количество тех, кто поправился, растет, добавил Путин.

По его словам, пандемия позволила России получить важный опыт по принятию выверенных, точечных решений в сжатые сроки: запустить механизмы поддержки граждан и бизнеса. "Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы. Все это говорит о том, что у нас есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно", - заявил Путин.

Ориентиры и бюджет

Новые факторы - эпидемия и последовавший экономический кризис - важно учитывать в долгосрочных целях развития страны, но ориентиры нацпроектов не изменились, нужно просто более эффективно распределять возможности и маневрировать средствами, подчеркнул президент.

Путин предложил включить в нацпроекты меры из общенационального плана по восстановлению экономики. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство должно внести изменения в национальные проекты осенью, чтобы синхронизировать этот процесс с работой над бюджетом. "Важно, чтобы люди знали, какой результат будет достигнут по каждому проекту, какие конкретно появятся дороги, дома, школы, больницы, технологии новых производств", - добавил премьер.

Нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело

Владимир Путин предложил заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год. "И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие", - сказал президент. По его словам, требуется актуализация нацпроектов "на основе выбора людей, с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев". Общественный запрос, выраженный в ходе голосования по поправкам в Конституцию, "должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов, должен быть отражен во всех наших стратегических планах и инициативах".

Борьба с бедностью

Владимир Путин призвал последовательно бороться с "бедностью". "Решение здесь очевидно: нам нужны новые рабочие места и благоприятные возможности для людей вести свое дело", - подчеркнул он. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что уровень безработицы в России в июне, по предварительной оценке, составил 6,3%. Но уже к концу 2021 г. исходя из общенационального плана действия по восстановлению экономики он должен быть ниже 5%. "То есть это снижение почти на 1,5 процентного пункта нужно обеспечить", - отметил Белоусов. Кроме того, число занятых в малом и среднем предпринимательстве к этому времени должно восстановиться до 20 миллионов человек, а в перспективе - достигнуть 25 миллионов, добавил первый вице-премьер.

Необходимо активно создавать собственные производственные компетенции, осваивать перспективные рыночные ниши, считает президент. "В том числе имею в виду развитие микроэлектронной промышленности, других критически важных направлений, включая обеспечение России и посевным, и племенным материалом в сфере сельского хозяйства", - пояснил он и добавил, что закрытие границ в пандемию показало актуальность импортозамещения.

Белоусов назвал условия для устойчивого роста российской экономики. Он считает, что Россия может выйти на темпы роста ВВП в 3% в 2023 году и даже ранее, но это требует работы по нескольким направлениям. А именно - запуска инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования, перехода экономики на новую технологическую базу, кадровое обеспечение, включая инженерные и рабочие профессии и структурные реформы.

Работа по повышению прозрачности и "обелению" российской экономики должна быть продолжена, считает Путин. По его словам, поддержку в период пандемии в приоритетном порядке получают те предприниматели, которые работают "в белую", соблюдают все нормы законодательства и заботятся о своих коллективах. По словам президента, в интересах самих граждан и отечественного бизнеса, чтобы они могли работать цивилизованно и в любой ситуации рассчитывать на помощь государства. "Но чтобы они работали цивилизованно, нам, конечно, условия для этого нужно создавать, думая о той же самой налоговой и неналоговой, всякой другой нагрузке", - поручил он.

Решить квартирный вопрос

Владимир Путин заявил, что у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос. Так президент отреагировал на выступление вице-премьера Марата Хуснуллина, который доложил о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". "У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать", - обозначил президент.

По его словам, это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи. "Поэтому я прошу правительство в целом и вас как человека, который отвечает за эту сферу деятельности, уделить этому направлению особое внимание", - сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру. Путин еще раз подчеркнул, что сейчас для этого есть шанс. "Вы назвали, 5 млн семей могут получить жилье к 2026 году, ну, это так реалистично абсолютно, но мне кажется, можно и большего добиться. Надо только ставить перед собой амбициозные цели", - заметил он.

Отдельно президент поручил снижать стоимость жилья за счет сокращения издержек. По его словам, это в итоге должно привести "к таким ценам, которые были бы по карману людям".

Жить дольше

Необходимо выйти на устойчивый прирост населения и добиться увеличения продолжительности жизни, поставил задачу президент. По его словам, это показатель качества работы властей по многим направлениям.

Медицинская помощь должна эффективно реагировать на любые вызовы. "Даже в экстренных ситуациях, связанных с возможными глобальными эпидемиями, плановая медицинская помощь в России должна оказываться в ритмичном режиме", - отметил Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сейчас вместе с регионами предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы возобновить плановую работу медицинских организаций. Она напомнила, что правительство подписало постановление о восстановлении диспансеризации и вакцинации населения. "При этом мы продолжаем сохранять резерв коечного фонда, и это важно для осенне-зимнего эпидемического периода", - добавила вице-премьер.

Мировые лидеры в образовании

Путин отметил, что в период эпидемии все уровни отечественного образования показали свою способность быстро меняться, сохраняя при этом устойчивость. "Этот кадровый, технологический, организационный потенциал образования - и, конечно, добавлю, науки, - безусловно, является нашим сильным конкурентным преимуществом", - подчеркнул он. Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования, по объемам научных исследований и разработок, поставил задачу президент. "Ключевое условие для этого - сделать все, чтобы каждый молодой человек, независимо от того, где он родился, какой уровень дохода у его семьи, мог получить качественное образование, раскрыть свой дар, заложенные природой таланты", - сказал он.

Нужно запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни: в системе образования, при получении медпомощи, госуслуг, в сфере ЖКХ и городского хозяйства

Кроме того, на местах нужно уделять больше внимания созданию инфраструктуры для занятия спортом. "Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка где-то в деревне или поселке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто надо нацеливать региональные и муниципальные управленческие команды, нужно этим постоянно заниматься, держать это в фокусе внимания", - поручил Путин.

Доступ к сети

Президент призвал активнее действовать в процессе цифровизации экономики РФ, иначе, если власти будут сидеть на одном месте, "болото вокруг будет хлюпать". По его мнению, Россия может войти в число мировых лидеров по цифровизации.

"Нужно просто таргетировать это направление нашей работы, запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни: в системе образования, при получении медицинской помощи, государственных услуг, что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства", - считает Путин. "Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будет болото вокруг нас хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях", - добавил он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что к 2030 году 97% домохозяйств надо обеспечить интернетом. Кроме того, по его словам, около 95% социально значимых услуг для граждан России также должны стать доступны онлайн к 2030 году.

Отдыхать в России

"Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм, это очевидные вещи. Но инфраструктуру нужно развивать. Без этого, что такое внутренний туризм?" - заявил президент. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил включить туризм в перечень нацпроектов. "Мы ожидаем, что будет огромный поток, интерес, потому что все хотят приехать в Россию. Для этого нужно будет подготовить соответствующую инфраструктуру", - добавил он. Чернышенко подчеркнул, что 60% населения не путешествуют за пределы своих регионов.

По итогам заседания Владимир Путин дал несколько поручений: подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года, скорректировать нацпроекты в трехмесячный срок и подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей. "С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом, подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - заявил он.