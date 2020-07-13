Владимир Зернов: Негосударственным университетам нужны бюджетные места

Какими станут университеты после пандемии? Будет ли меньше студентов на платных отделениях и в частных вузах? Какое место займет дистанционное обучение? Об этом "РГ" беседует с Владимиром Зерновым, председателем Ассоциации негосударственных вузов России и ректором РосНОУ - вуза, который одним первых в свое время получил разрешение на дистант.

Владимир Алексеевич, РосНОУ еще пятнадцать лет назад одним из первых в стране получил разрешение на дистанционное обучение. Но многие вузы сегодня столкнулись с удаленкой впервые. Как им вырулить?

Владимир Зернов: Дистанционное обучение - это технология и, как любая технология, а особенно образовательная, требует очень внимательного отношения к себе и аккуратного внедрения. Раньше, чтобы преподавать в дистанционном формате, нужно было получить особое приложение к лицензии, позволяющее преподавать в режиме онлайн. Тогда по всей стране такое разрешение получили всего семь вузов, в том числе и наш. Мы в кратчайшие сроки перевели очное обучение в онлайн-формат благодаря своему опыту. А вот тем вузам, которые никогда этим не занимались, пришлось брать чужие технологии и использовать чужие курсы. Но качественный дистант - сложный и трудоемкий процесс. Успех здесь возможен, только если вуз разработает свои программы, курсы и выработает четкие требования к проведению экзаменов.

Приемная кампания в разгаре. Как онлайн-прием проходит в частных вузах?

Владимир Зернов: Практически все частные вузы начали кампанию вовремя. Перевод в дистанционный режим как учебного процесса, так и приемной кампании прошел без существенных трудностей. Мы разработали алгоритм по оформлению личных дел, по консультированию абитуриентов, приему вступительных испытаний.

У некоторых частных вузов есть возможность брать ребят на бюджет, но таких мест немного. Они будут увеличиваться?

Владимир Зернов: До сих пор на все частные вузы страны приходится не более двух с половиной тысяч бюджетных мест - это доли процента от их общего количества. Мы бы очень хотели, чтобы мест было больше. Тем более что для этого есть все основания: частные вузы показывают хорошие результаты. Средний балл поступающих в негосударственные вузы сегодня не уступает показателям госуниверситетов. Однако ни этот, ни другие показатели пока не влияют на распределение контрольных цифр приема. Надеюсь, ситуация будет меняться, это позволит решить проблему развития конкурентоспособности образования.

Пандемия оставила многие семьи без стабильного дохода. Как в этой ситуации выживают вузы, чей основной фонд - это плата за обучение?

Владимир Зернов: Это для нас сейчас крайне острая проблема. Платежеспособность населения резко упала: до 40 процентов студентов просят отсрочку на оплату обучения. Вузы идут навстречу, но вынуждены оформлять кредиты, чтобы платить зарплату сотрудникам и преподавателям, поддержать материальную базу… Что будет дальше? При этом практически все частные вузы оставили стоимость обучения на уровне прошлого года. Поэтому было бы правильно оказывать помощь и частным вузам наравне с государственными. Ведь "частных" студентов не бывает, все - граждане нашей страны.

Как изменятся российские вузы после пандемии?

Владимир Зернов: Перед университетом во все времена стояли две главные задачи ­- подготовка качественных кадров и генерация новых знаний. Вторая задача останется в целом такой же: образование без науки невозможно. А вот учебный процесс станет другим. Ясно, что большое внимание будет уделено именно дистанционному обучению. Может, уже сами студенты не захотят все время проводить в аудиториях, а захотят больше практики. Может, им понравится осваивать теорию самостоятельно и дистанционно, а ходить очно только на семинары, практики, консультации и экзамены. Но многое зависит от мотивации. Конечно, вузам, где много лабораторных занятий, непросто вписаться в новый формат, но спустя какое-то время мы все к нему привыкнем.

Критерии оценки вузов тоже станут другими?

Владимир Зернов: Думаю, появятся новые акценты. Кстати, в московском международном рейтинге "Три миссии университета" уже были целые подразделы, касающиеся применения дистанционных технологий, - и в части онлайн-курсов, предлагаемых вузами, и в части интернет-коммуникаций вузов и общества.

Средний балл поступающих в частные вузы сегодня не уступает показателям госуниверситетов

Но в целом у нас пока нет четкого и ясного инструмента в оценке эффективности вузов. Однозначно, что отечественный вариант мирового рейтинга вузов нам необходим. Но не только. Нужны рейтинги научных школ, а их нет.

На какие направления вы бы сегодня увеличили прием?

Владимир Зернов: У молодежи усилился интерес к медицинским направлениям. Вообще, биофизика в медицине - это будущее, которое сейчас очевидно. Несколько месяцев идет борьба с пандемией, в которой применение радиофизических методов совместно с вакцинацией очень бы помогло. Как пример: наш университет совместно с Институтом радиоэлектроники им. Котельникова РАН активно этим занимается. Есть несколько приборов, которые были проверены в "боевых условиях" - в "ковидных" центрах и продемонстрировали свою эффективность.