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13.07.2020 06:10
Рубрика: В мире

Власти Южной Кореи ужесточили правила въезда для четырех стран

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Власти Южной Кореи обнародовали список стран, в отношении которых с 13 июля ужесточаются правила въезда в Республику Корея (РК). Это Казахстан, Киргизия, Бангладеш и Пакистан. Отныне для тех, кто прибывает в Южную Корею из этих государств, необходимо иметь на руках официальное заключение медиков о том, что въезжающий сдал тест на коронавирус и он отрицательный. При этом справка должна быть получена не ранее, чем за 48 часов до вылета в Корею и только из тех учреждений и клиник, которые будут признаны диппредставительствами РК в соответствующих странах.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Данная справка, впрочем, не освобождает от мер прочего медицинского контроля, которые предусмотрены абсолютно для всех, кто прибывает в Южную Корею из зарубежья, включая самих корейцев. Приезжающие должны в течение трех дней сдать повторные тесты на COVID-19 и вне зависимости от их результата обязаны находиться на карантине в течение 14 дней.

Ранее сообщалось, что в отношении четырех стран вводятся и другие ограничения. Загрузка салона должна быть не более 60 процентов, количество чартерных рейсов сократят. Будут ужесточены и правила получения разрешения для повторного въезда в Корею. С 13 июля экипажи всех морских судов, прибывающие в порты Южной Кореи, для схода на берег должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.

В Сеуле отметили, что они внимательно наблюдают за ситуацией еще в 11 странах мира, не исключив расширения списка государств, в отношении которых будут применены новые ограничения.

Фото: iStock
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В ходе брифинга корейские чиновники признали, что их особенно беспокоит приток коронавируса из других стран. Только вчера из 62 новых выявленных инфицированных SARS-CoV-2 43 были те, кто въехал из других стран. Их выявили либо прямо на пунктах контроля в аэропортах, либо в ходе тестов по месту постоянного проживания.

Власти РК отметили, что среди зарубежных стран их особенно беспокоит ситуация в Казахстане. За последнюю неделю более 40 процентов тех, кто ввез из зарубежья в Корею коронавирус, были прибывшими из Казахстана. Так, за период с 1 по 7 июля из 124 "иностранных" случаев коронавируса в Корее 53 пришлись на Казахстан (43 процента), а за последнюю неделю июня из Казахстана въехало 50 зараженных.

За прошедшие сутки в Республике Корея было зарегистрировано 62 новых случая заражения COVID-19 при 26 выздоровевших и отсутствии новых смертей. Таким образом, общая численность зараженных коронавирусом в Южной Корее теперь 13 479 человек, 289 - скончались. Число тех, кто находится на лечении - 986.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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