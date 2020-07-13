Новости

Эксперты подсказали способы придумать надежный пароль и не забыть его 07:28
Появились фото с места крушения Ан-2 в Нижегородской области 07:21
CNN: Белый дом усилил давление на главного инфекциониста США 07:18
В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом 07:08
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу 06:54
Во Франции иностранцам придется сдавать тест на коронавирус 06:40
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21 06:25
Южная Африка вновь запретила продажу алкоголя 06:16
Власти Южной Кореи ужесточили правила въезда для четырех стран 06:10
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области 05:54
В Приморье экс-полицейских осудят за попытку скрыть убийство на охоте 05:52
В России впервые пройдет Всемирный конгресс качества 05:37
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом 04:58
В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма 04:45
Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии 04:16
Единовременную выплату могут получить некоторые категории ветеранов 04:10
В Хабаровском крае режим ограничений продлили до 27 июля 04:03
Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам 03:50
Гидрометцентр: Ряд регионов России ожидает новая волна жары 03:45
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля 03:44
На базе ВМС США в Сан-Диего загорелся десантный корабль 02:50
Вильфанд рассказал о "заполярной" погоде в Москве 02:07
Более сотни кубинских врачей вылетели в Баку бороться с коронавирусом 01:02
Всех участников главного военно-морского парада проверят на коронавирус 00:35
Эксперт: из-за мутации коронавирус стал заразнее на 30 процентов 00:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 06:40
Рубрика: В мире

Во Франции иностранцам придется сдавать тест на коронавирус

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Франции намерены тестировать в аэропортах страны на возможное заражение коронавирусом иностранцев, прибывающих из государств с неблагополучной эпидемической обстановкой, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, которого цитирует издание Сourrier Рicard. При этом тестирование на территории Франции будет выборочным для туристов и будет введено уже на этой неделе.

Фото: iStock
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля

"Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом", - отметил представитель правительства, добавив, что это является мерой по ограничению распространения SARS-CoV-2 на территории Франции. По словам Атталя, группы по сорок человек по очереди будут проходить тестирование в аэропортах Франции. Власти страны намерены проводить до 2000 ПЦР-тестов каждый день.

Туристам, которые сдадут тест в своей стране, не нужно будет повторять эту процедуру во Франции. По данным Le Parisien, в список так называемых "красных" стран входят все государства, которые не являются членами ЕС. Исключение будет сделано для граждан Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Марокко, Монако, Норвегии, Новой Зеландии, Руанды, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Российские комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков в Сирии
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой