Во Франции иностранцам придется сдавать тест на коронавирус

Власти Франции намерены тестировать в аэропортах страны на возможное заражение коронавирусом иностранцев, прибывающих из государств с неблагополучной эпидемической обстановкой, заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь, которого цитирует издание Сourrier Рicard. При этом тестирование на территории Франции будет выборочным для туристов и будет введено уже на этой неделе.

"Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом", - отметил представитель правительства, добавив, что это является мерой по ограничению распространения SARS-CoV-2 на территории Франции. По словам Атталя, группы по сорок человек по очереди будут проходить тестирование в аэропортах Франции. Власти страны намерены проводить до 2000 ПЦР-тестов каждый день.

Туристам, которые сдадут тест в своей стране, не нужно будет повторять эту процедуру во Франции. По данным Le Parisien, в список так называемых "красных" стран входят все государства, которые не являются членами ЕС. Исключение будет сделано для граждан Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Марокко, Монако, Норвегии, Новой Зеландии, Руанды, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.