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13.07.2020 21:00
Рубрика: Происшествия

Улицы стали безопасней

Вопреки "коронавирусным" опасениям, снизилось число разбоев и грабежей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
МВД опубликовало краткую характеристику состояния преступности в России за январь - июнь.

По информации ведомства, общее количество преступлений, зарегистрированных в России за прошедшие 6 месяцев, примерно соответствует показателю годичной давности, снижение составило 0,1 процента. Если же брать отдельные категории преступлений, то цифры более существенные.

Фото: РИА Новости
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Так, число преступлений против личности сократилось на 8 процентов, с использованием оружия - на 10,1 процента, разбоев - на 20,2 процента, грабежей - на 11,4 процента, краж - на 2,9 процента.

Свою роль сыграли ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Они, вопреки опасениям, не привели к росту количества преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Таких преступлений зарегистрировано на 3,8 процента меньше.

Стало меньше уличной преступности. Число преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 10,6 процента, в том числе на улицах, площадях, в парках - на 10,2 процента. Уличных разбоев стало меньше на 23,6 процента, грабежей - на 20,7 процента, краж - на 19,6 процента, хищений транспортных средств - на 28,7 процента.

Количество зарегистрированных преступлений на объектах транспорта уменьшилось на 14,7 процента, в том числе по тяжким и особо тяжким составам на 15,9 процента.

Самоизоляция не привела к взаимному раздражению и росту домашнего насилия, чего опасались психологи и социологи.

Несмотря на беспокойство, ограничения не привели к росту преступлений, совершенных иностранцами 

Уменьшилось на 10,6 процента число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, по которым расследованы уголовные дела. В том числе по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 15,1 процента, средней тяжести - на 13,1 процента, легкого вреда здоровью - на 8,7 процента, побоев - на 50 процентов.

В МВД сообщили, что в результате преступных посягательств погибло 11,8 тысячи человек, здоровью 18,6 тысячи человек причинен тяжкий вред. При этом число погибших сократилось на 6,1 процента, пострадавших - на 4 процента.

В сельской местности доля погибших составляет 38,5 процента, в городах и поселках городского типа - число 68,5 процента. Ущерб от преступлений составил 292,7 миллиарда рублей, что на 3,6 процента меньше. Видимо, преступный, так сказать, импульс ушел в виртуальную сферу.

Фото: Baramyou0708 / istock
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В МВД подчеркнули, что существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь-июнь он составил 91,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес в общей структуре преступности достиг 22,3 процента.

Кроме того, с января по июнь 2020 года зарегистрировано 1183 преступления террористического характера - на 21,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. И 442 преступления экстремистской направленности - больше на 40,8 процента.

В ведомстве заверили, что подразделения МВД России в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами контролируют оперативную обстановку во всех регионах страны.

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