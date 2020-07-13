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13.07.2020 15:20

Восстановить экономику в докризисных значениях поможет госзаказ

По итогам 2020 года российский ВВП сократится на 6%, прогнозирует Всемирный банк. В прошлом году экономика выросла на 1,3%. По оценкам экспертов, для полноценного восстановления может потребоваться около 5 лет.

Правительство предусмотрело ряд поддерживающих мер, которыми уже смогли воспользоваться 32% предпринимателей России. Среди наиболее востребованных мер господдержки - продление сроков уплаты налогов и страховых взносов, кредитные каникулы и беспроцентные кредиты на выплату зарплат.

По данным ВШЭ, для 320 тыс. представителей малого бизнеса единственным источником дохода в пандемию стали региональные рынки государственного и муниципального заказа. С учетом драматического падения спроса в наиболее пострадавших отраслях экономики институт госзакупок получил дополнительную функцию - предотвратить распространение кризиса за пределы этих отраслей.

Однако и представители закупочной отрасли констатируют падение по ключевым отраслям. "За первое полугодие 2020 года рост в госзакупках наблюдался лишь в первые 3 месяца до введения ограничений, далее произошло заметное сокращение количества и объемов размещенных госзакупок, при этом инфраструктурные отрасли первыми показали падение, - рассказал гендиректор площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков. - Так, полугодовые показатели отрасли "водоснабжение, водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов" сократились на 94% по числу размещенных процедур, на 14% сократилось количество закупок по статье "сооружения и строительные работы", на 57% - услуги транспорта и складского хозяйства. Все эти отрасли традиционно входят в Топ-10 по закупочной деятельности".

Руководитель направления "Контрактная деятельность и комплаенс-стандарты" ЦСР Ольга Анчишкина подтверждает основополагающую роль госзаказа в стимулировании и стабилизации экономической системы. "В закупках сложился особый сегмент, в котором и заказчиками, и поставщиками выступают государственные организации - "государство для государства", или Government to Government (G2G). По нашим расчетам, не менее 360-400 тыс. госзакупок на сумму 550-670 млрд рублей проходят в таком режиме. Госпоставщики осуществляют коммерческую деятельность на 84 из 88 рынков госзаказа", - отметила эксперт.

Государство является преимущественным заказчиком для целого ряда отраслей. К примеру, рынок медизделий - это на 80% рынок госзаказа. В период пандемии государственный спрос стал драйвером ускорения на этом рынке. "Госзаказ стимулирует производство продукции, создание и сохранение рабочих мест, всю кооперационную цепочку. Такое структурное влияние на экономику имеет чрезвычайно важное значение", - подчеркнула Ольга Анчишкина.

По данным ВШЭ, в регионах, где выделяются самые большие бюджеты на госзакупки, в карантинный период наблюдался экономический рост - совокупно около 32% с февраля по апрель 2020. Предпринимателям из сегмента МСП в этих регионах удалось заработать около 104 млрд рублей за указанный период.

Материал предоставлен ООО "РТС-тендер"

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