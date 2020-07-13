Очень необычное решение огласила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда изучила требования гражданина к своей бывшей сожительнице - вернуть потраченные на нее в прошлом деньги.

Это мнение самых грамотных судей страны любопытно еще и тем, что на этот раз Верховный суд не поправлял своих коллег, а заявил, что районный и городские суды разрешили спор совершенно правильно.

Толкование Верховным судом норм законодательства в таких нередких жизненных коллизиях может оказаться полезным не только сторонам именно этого спора.

Итак, некий гражданин пришел в районный суд столицы и принес иск. Ответчицей в нем значилась дама, с которой истец просил взыскать 6 миллионов рублей "необоснованного обогащения".

Истец в суде рассказал, что ответчица - его бывшая гражданская жена, правда, в иске она именовалась сожительницей. И на эту сожительницу он в прошлом потратил немало денег.

В частности, был приобретен участок земли, который записали на ответчицу. Потом на этом участке был построен дом на средства гражданина. Всего на строительство он потратил 9,5 миллиона рублей, рассказал мужчина, из которых документами может подтвердить - 6 миллионов. Вот эти 6 миллионов он и просит ему вернуть.

С делом разбирался Гагаринский районный суд Москвы. Там требования истца изучили и в удовлетворении иска отказали. Мужчина обжаловал отказ в Московский городской суд. Но и там с его требованиями к бывшей сожительнице не согласились и поддержали решение районных коллег. Упорный истец дошел до Верховного суда. Дело изучала Судебная коллегия по гражданским делам. По ее мнению, "никакие нарушения не усматриваются при принятии судебных решений".

Суды хором заявили, что мужчина тратил деньги "в силу личных отношений", когда они жили вместе

Потом Верховный суд подробно растолковал, почему истцу отказали в требованиях.

В период гражданского брака, который истец упорно именовал сожительством, был приобретен участок. Договор купли-продажи заключала ответчица, она же отдала из рук в руки продавцу деньги за сотки - 2 698 000 рублей. Право собственности на землю также было зарегистрировано на покупательницу.

Истец, ссылаясь на то, что именно он потратился на строительство и обустройство дома, назвал цифру в 9,5 миллиона рублей. Но при этом оговаривался, что документально может подтвердить лишь трату 6 миллионов. И эти шесть ему бывшая подруга обязана вернуть, так как это "неосновательное обогащение".

Отказывая мужчине в иске, райсуд исходил из того, что "несение истцом материальных трат на протяжении всего периода совместного проживания с ответчиком осуществлялось им добровольно". Как подчеркнул суд, гражданин платил "в силу личных отношений", и никакими обязательствами траты "не были обусловлены". А еще судья в своем решении записал, что истец не мог не знать, что между ним и сожительницей нет никаких обязательств. Городской суд полностью согласился с таким мнением.

Верховный суд, изучив спор, заметил, что выводы судов отвечают требованиям законодательства и полностью соответствуют обстоятельствам дела и доказательствам.

Верховный суд, высказав эту мысль, сослался на статью 1102 Гражданского кодекса. В ней сказано, что если гражданин приобрел или сберег имущество за счет другого человека, то он обязан возвратить это имущество. Это имущество и названо в статье - "неосновательным обогащением". В этой статье есть исключения, когда это правило не действует. Исключения перечислены в другой статье Гражданского кодекса - 1109.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда напомнила, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком. А на ответчике лежит обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения (или сбережения) такого имущества или объяснить, почему неосновательное обогащение по закону не надо возвращать.

В статье 1109 Гражданского кодекса говорится, что неосновательное обогащение, будь то вещи или деньги, не подлежит возврату, если оно было предоставлено "во исполнение несуществующих обязательств, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательств или предоставило имущество в целях благотворительности".

То есть по этой статье получается, что деньги или имущество как неосновательное обогащение не надо возвращать, если будет установлено, что тот, кто их отдавал, не имел никаких обязательств и он не требовал ничего передать ему взамен. А сделал это просто в дар, или это была благотворительность.

В нашем случае столичные суды, которые занимались этим спором, хором заявили, что мужчина тратил деньги на строительство и обустройство дома на участке своей сожительницы "в силу личных отношений сторон", тогда, когда они жили вместе и никаких обязательств между ними не было. Тратился истец добровольно и безвозмездно.

Верховный суд подчеркнул: у пары не было соглашения о создании общей собственности. Как нет и доказательств, что именно на его деньги покупался участок. Оказалось, что перед обращением в столичный суд еще в прошлом году истец обращался в Чеховский суд Московской области, где требовал право собственности на построенный дом. Суд гражданину отказал, и это решение вступило в законную силу.

И вывод Верховного суда: решения судов первой и апелляционной инстанций основаны на правильном применении норм материального права. Оснований для иных выводов не имеется.