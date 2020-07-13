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13.07.2020 19:26
Рубрика: В мире

Проиграла Европа

Анджей Дуда поставил на вражду и выиграл президентские выборы в Польше
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
Президентские выборы в Польше с небольшим перевесом выиграл действующий глава государства Анджей Дуда. Исход голосования показал, что страна расколота на два лагеря, у которых очень мало общего.
Сторонники Анджея Дуды празднуют победу. Но раскол в польском обществе всем очевиден. Фото: GettyImages Сторонники Анджея Дуды празднуют победу. Но раскол в польском обществе всем очевиден. Фото: GettyImages
Сторонники Анджея Дуды празднуют победу. Но раскол в польском обществе всем очевиден. Фото: GettyImages
Лукьянов: Благодаря мировому фону голосование в Польше выглядит знаковым

Напомним, что полномочия президента в Польше не очень широки, а Анджей Дуда за предыдущие пять лет и вовсе зарекомендовал себя как послушное звено в цепи, по которой правящая партия "Право и справедливость" проводит свои законы. Продолжавшаяся с мая борьба была не просто противостоянием двух кандидатов на пост президента или борьбой власти и оппозиции. Это было противостояние двух взглядов на прошлое, настоящее и будущее Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски - член партии "Гражданская коалиция", владеющий пятью иностранными языками, в том числе и русским, обещал, что не будет подписывать все, что ему принесут из штаб-квартиры правящей партии. Он мог стать европейским лицом Польши, которая сегодня переживает конфликт с Евросоюзом. Он мог начать осторожный диалог с Россией, которого давно ждут люди по обе стороны границы между странами, и вернуть дружелюбную атмосферу в контактах с Германией, которой пугает поляков Анджей Дуда. Тшасковски мог остановить часть реформ, которые в Еврокомиссии называют угрозой польской демократии. Но он проиграл, хотя вокруг него впервые за много лет объединились избиратели большинства оппозиционных партий. Для того чтобы понять, почему так случилось, достаточно посмотреть, что на самом деле важно для польских избирателей.

Две Польши объединяет только ­желание, чтобы в стране хорошо жилось простым гражданам

Перед вторым туром президентских выборов социологи из центра исследований общественного мнения IPSOS выяснили, что избиратели Тшасковского выше всего ставят демократию и правовое государство - 64 процента опрошенных назвали это приоритетом. А среди сторонников действующего президента таких оказалось лишь 24 процента. 38 процентов избирателей Тшасковского хотели, чтобы польское общество было менее расколотым, а из голосующих за Дуду этот пункт выбрали лишь 16 процентов. Что же является приоритетом для избирателей Дуды? Оказалось, что для 42 процентов из них главное - условия жизни. Это как раз то, что меньше всего волнует аудиторию Тшасковского. На втором месте у избирателей Дуды стоит гордость за страну - этот пункт выбрали 38 процентов, а среди сторонников оппозиции это важно лишь для 16 процентов. Две Польши объединяет только желание, чтобы в стране хорошо жилось простым гражданам, а не элитам и… чтобы не выиграл кандидат противоположной стороны.

Мнение

О причинах победы действующего главы государства "РГ" рассказал шеф-редактор электронной версии польского ­журнала Polityka Лукаш Липинский:

Фото: Gettyimages
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- Анджей Дуда победил благодаря трем факторам. Во-первых, он гарантировал сохранение социальных программ правительства, таких как снижение пенсионного возраста, 13-я и 14-я пенсии, а также выплаты 500 злотых на каждого ребенка. Ему удалось создать впечатление, что его проигрыш поставит под угрозу существование этих программ. Во-вторых, он объявил цивилизационную войну различным социальным группам или воображаемым врагам: ЛГБТ, элитам, частным СМИ или, например, Германии. Дуда подогревал существующие общественные настроения. Из его избирательной кампании следовало, что Тшасковский, его окружение и избиратели не являются поляками и не заботятся о польских интересах. В-третьих, его поддерживала вся государственная машина: правительство, министры, госкомпании, правительственное телевидение, что создавало неравные возможности в ходе избирательной кампании. Благодаря этим факторам, Дуде удалось эффективнее, чем оппозиции, мобилизовать своих избирателей. Он получил значительный перевес голосов в сельской местности, в юго-восточной Польше, среди рабочих и безработных, а также людей старше 60 лет, особенно пенсионеров.

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