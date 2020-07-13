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13.07.2020 17:34
Рубрика: Экономика

Выплаты "чернобыльцам" будут приходить автоматически

Текст: Елена Манукиян

Некоторые выплаты и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и во время других радиационных аварий, будут назначаться автоматически. Соответствующий проект постановления готовится в правительстве. Уведомление об этом размещено на сайте regulation.gov.ru.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Единовременную выплату могут получить некоторые категории ветеранов

В нём идёт речь о назначении ежемесячных выплат по реестровому принципу, то есть - в электронном виде и без участия самих граждан, что исключает бумажную волокиту и позволяет оказывать меры поддержки не только адресно, но оперативно. Такой принцип уже используется при назначении ряда других пособий и предоставлении отдельных социальных услуг, благодаря федеральному проекту "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Планируется, что выплаты автоматически будут получать граждане, подвергшиеся радиационному облучению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, во время аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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