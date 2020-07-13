Выплаты "чернобыльцам" будут приходить автоматически

Некоторые выплаты и компенсации гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и во время других радиационных аварий, будут назначаться автоматически. Соответствующий проект постановления готовится в правительстве. Уведомление об этом размещено на сайте regulation.gov.ru.

В нём идёт речь о назначении ежемесячных выплат по реестровому принципу, то есть - в электронном виде и без участия самих граждан, что исключает бумажную волокиту и позволяет оказывать меры поддержки не только адресно, но оперативно. Такой принцип уже используется при назначении ряда других пособий и предоставлении отдельных социальных услуг, благодаря федеральному проекту "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Планируется, что выплаты автоматически будут получать граждане, подвергшиеся радиационному облучению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, во время аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.