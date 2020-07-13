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13.07.2020 10:17
Рубрика: Общество

Выпускники пишут ЕГЭ по физике и истории

Текст: Ксения Колесникова
В России продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня, 13 июля, выпускники сдают физику (158 тысяч человек) и историю (120 тысяч участников).

- Свои результаты участники экзаменов по этим предметам получат не позднее 27 июля, - сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ по физике состоит из двух частей: всего 32 задания. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут. На этом экзамене можно использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. Минимальный балл на ЕГЭ по физике, с которым можно попасть в вуз - 36 баллов.

Фото: Александр Корольков
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В ЕГЭ по истории - две части, 25 заданий. На все про все дается 3 часа 55 минут. Минимальный балл - 32.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля.  Ребята уже сдали информатику, литературу, географию, русский язык и профильную математику.

Перед каждым экзаменом в школьных классах проводится уборка, на входе стоят дозаторы с антисептиками. Организаторы и учителя на ЕГЭ должны быть в масках и перчатках. Школьники - по желанию.

Выпускников для сдачи ЕГЭ рассаживают по одному за парту, зигзагом, на расстоянии 1,5 метра. В среднем в каждой аудитории - не более 8 человек.

И впервые на экзаменах по всей России работают 12 тысяч медработников. Они измеряют температуру у выпускников и учителей.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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